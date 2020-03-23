النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تنذر مواطنيها بإجراءات جديدة إذا لم يتقيدوا بتدابير "كورونا"

الحكومة تقيم مدى التزامهم بالإرشادات

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أن السلطات ستفحص المعلومات المتاحة لتقييم مدى التزام البريطانيين بالإرشادات المتعلقة بتجنب التجمعات الاجتماعية والتواصل غير الضروري لمعرفة ما إذا كانت بحاجة لفرض مزيد من القيود لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث: "سننظر في البيانات التي تشير إلى مدى التزام الناس بالتوقف عن التواصل في الأيام الماضية، وإذا أظهرت تلك البيانات أنهم لم يتوقفوا فسنحتاج عندئذ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات"، وفقاً لـ"رويترز".

بريطانيا المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تنذر مواطنيها بإجراءات جديدة إذا لم يتقيدوا بتدابير "كورونا"
سبق

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أن السلطات ستفحص المعلومات المتاحة لتقييم مدى التزام البريطانيين بالإرشادات المتعلقة بتجنب التجمعات الاجتماعية والتواصل غير الضروري لمعرفة ما إذا كانت بحاجة لفرض مزيد من القيود لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث: "سننظر في البيانات التي تشير إلى مدى التزام الناس بالتوقف عن التواصل في الأيام الماضية، وإذا أظهرت تلك البيانات أنهم لم يتوقفوا فسنحتاج عندئذ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات"، وفقاً لـ"رويترز".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:38 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:56 PM

بريطانيا تنذر مواطنيها بإجراءات جديدة إذا لم يتقيدوا بتدابير "كورونا"

الحكومة تقيم مدى التزامهم بالإرشادات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,120

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أن السلطات ستفحص المعلومات المتاحة لتقييم مدى التزام البريطانيين بالإرشادات المتعلقة بتجنب التجمعات الاجتماعية والتواصل غير الضروري لمعرفة ما إذا كانت بحاجة لفرض مزيد من القيود لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث: "سننظر في البيانات التي تشير إلى مدى التزام الناس بالتوقف عن التواصل في الأيام الماضية، وإذا أظهرت تلك البيانات أنهم لم يتوقفوا فسنحتاج عندئذ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات"، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,549
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,170
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,008
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة