بريطانيا تنذر مواطنيها بإجراءات جديدة إذا لم يتقيدوا بتدابير "كورونا"

الحكومة تقيم مدى التزامهم بالإرشادات

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أن السلطات ستفحص المعلومات المتاحة لتقييم مدى التزام البريطانيين بالإرشادات المتعلقة بتجنب التجمعات الاجتماعية والتواصل غير الضروري لمعرفة ما إذا كانت بحاجة لفرض مزيد من القيود لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث: "سننظر في البيانات التي تشير إلى مدى التزام الناس بالتوقف عن التواصل في الأيام الماضية، وإذا أظهرت تلك البيانات أنهم لم يتوقفوا فسنحتاج عندئذ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات"، وفقاً لـ"رويترز".