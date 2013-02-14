النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد العروض المتواضعة للأزرق محليًا وفي كأس العالم .. "الهلال" ينهي علاقته بـ "جارديم"

إعادة "دياز" لقيادة الفريق

أنهت إدارة نادي الهلال علاقتها التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي "جارديم"، اليوم الاثنين.

وجاء قرار إقالة "جارديم" بعد العروض المتواضعة التي قدمها الأزرق سواء في البطولات المحلية في الفترة الأخيرة، أو الحضور الباهت في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، السبت الماضي، وحل الهلال رابعًا.

وكانت الجماهير الهلالية دشنت هاشتاق بعنوان "إقالة جارديم مطلب" عقب رباعية الأهلي المصري في مرمى الأزرق في كأس العالم.

وأعادت الإدارة الهلالية الأرجنتيني "رامون دياز" لقيادة الفريق .

الهلال جارديم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد العروض المتواضعة للأزرق محليًا وفي كأس العالم .. "الهلال" ينهي علاقته بـ "جارديم"
سبق

أنهت إدارة نادي الهلال علاقتها التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي "جارديم"، اليوم الاثنين.

وجاء قرار إقالة "جارديم" بعد العروض المتواضعة التي قدمها الأزرق سواء في البطولات المحلية في الفترة الأخيرة، أو الحضور الباهت في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، السبت الماضي، وحل الهلال رابعًا.

وكانت الجماهير الهلالية دشنت هاشتاق بعنوان "إقالة جارديم مطلب" عقب رباعية الأهلي المصري في مرمى الأزرق في كأس العالم.

وأعادت الإدارة الهلالية الأرجنتيني "رامون دياز" لقيادة الفريق .

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
08:58 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:39 PM

بعد العروض المتواضعة للأزرق محليًا وفي كأس العالم .. "الهلال" ينهي علاقته بـ "جارديم"

إعادة "دياز" لقيادة الفريق

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
2,012

أنهت إدارة نادي الهلال علاقتها التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي "جارديم"، اليوم الاثنين.

وجاء قرار إقالة "جارديم" بعد العروض المتواضعة التي قدمها الأزرق سواء في البطولات المحلية في الفترة الأخيرة، أو الحضور الباهت في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، السبت الماضي، وحل الهلال رابعًا.

وكانت الجماهير الهلالية دشنت هاشتاق بعنوان "إقالة جارديم مطلب" عقب رباعية الأهلي المصري في مرمى الأزرق في كأس العالم.

وأعادت الإدارة الهلالية الأرجنتيني "رامون دياز" لقيادة الفريق .

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,915
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,135
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة