بعد العروض المتواضعة للأزرق محليًا وفي كأس العالم .. "الهلال" ينهي علاقته بـ "جارديم"

إعادة "دياز" لقيادة الفريق

أنهت إدارة نادي الهلال علاقتها التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي "جارديم"، اليوم الاثنين.

وجاء قرار إقالة "جارديم" بعد العروض المتواضعة التي قدمها الأزرق سواء في البطولات المحلية في الفترة الأخيرة، أو الحضور الباهت في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، السبت الماضي، وحل الهلال رابعًا.

وكانت الجماهير الهلالية دشنت هاشتاق بعنوان "إقالة جارديم مطلب" عقب رباعية الأهلي المصري في مرمى الأزرق في كأس العالم.

وأعادت الإدارة الهلالية الأرجنتيني "رامون دياز" لقيادة الفريق .