مقتل متظاهرين عراقيين متأثرين بجروح أصيبا بها في احتجاجات الكهرباء

الأول استهدفته قنبلة غاز في رأسه والثاني في رقبته

توفي متظاهران، اليوم الاثنين، متأثرين بجروحهما بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، ما يعيد للأذهان العنف الذي ووجه به المتظاهرون في أكتوبر الماضي، فيما ينتظر الشارع اليوم من الحكومة الجديدة القصاص للجناة.



وأوضح مصدر أن المتظاهرين أصيبا بقنابل مسيّلة للدموع، واحد في رأسه والآخر في رقبته، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة أمس احتجاجات للتنديد بانقطاع الكهرباء التي لا توفرها الدولة إلا لساعات قليلة يومياً، خصوصاً مع تجاوز درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية الأسبوع الحالي في العراق.

وتعد هذه التظاهرات تقليداً صيفياً سنوياً في العراق، خصوصاً مع الانقطاع المزمن للكهرباء، الذي لم تتمكن أي حكومة حتى الآن من إيجاد حل جذري له.