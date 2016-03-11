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الفحوص المخبرية تؤكد: سلامة مدير صحة عسير ونجران من "كورونا"

أوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" كوفيد ١٩، أكدت سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، حيث كانت النتائج سليمة ولله الحمد.

وكان مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران، ونائبه، خضعا للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية؛ وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية للتعاقد مع أطباء وفنيين في إحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).

وأعلنت إمارة منطقة نجران، يوم الأحد الماضي، أنه تعذر حضور مدير عام صحة نجران ونائبه للاجتماع الطارئ، الذي ترأَّسه أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة للتصدي والتعامل مع فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفحوص المخبرية تؤكد: سلامة مدير صحة عسير ونجران من "كورونا"
سبق

أوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" كوفيد ١٩، أكدت سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، حيث كانت النتائج سليمة ولله الحمد.

وكان مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران، ونائبه، خضعا للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية؛ وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية للتعاقد مع أطباء وفنيين في إحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).

وأعلنت إمارة منطقة نجران، يوم الأحد الماضي، أنه تعذر حضور مدير عام صحة نجران ونائبه للاجتماع الطارئ، الذي ترأَّسه أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة للتصدي والتعامل مع فيروس كورونا.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
06:06 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:00 PM

الفحوص المخبرية تؤكد: سلامة مدير صحة عسير ونجران من "كورونا"

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رائد القرفي - أبها
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11,650

أوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" كوفيد ١٩، أكدت سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، حيث كانت النتائج سليمة ولله الحمد.

وكان مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران، ونائبه، خضعا للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية؛ وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية للتعاقد مع أطباء وفنيين في إحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).

وأعلنت إمارة منطقة نجران، يوم الأحد الماضي، أنه تعذر حضور مدير عام صحة نجران ونائبه للاجتماع الطارئ، الذي ترأَّسه أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة للتصدي والتعامل مع فيروس كورونا.

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