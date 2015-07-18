جاء هذا تجاوبًا مع مناشدتهم عبر سبق بعنوان "صور ومناشدة عواصف غبارية تطمر أجزاءً بمنازل سكان "ذواكرة القنفذة" . وفي هذا الإطار أوضح رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي أن البلدية تعمل بشكل يومي في عدد من المواقع التابعة لها لإزاحة الرمال عن الطرق والمنازل، من ضمنها قرية الذواكرة التي تعمل حاليًا المعدات بها لإزالة الكثبان الرملية بمتابعة المحافظ فضا البقمي. وفي سياق متصل تشهد محافظة القنفذة ومراكزها في هذه الأيام عواصف غبارية مثيرة للأتربة تتسبب بشكل يومي في طمر عدد من المواقع والطرق ما يجعل البلديات تستنفر جهودها لإبعاد الرمال خصوصًا الطرق التي تعتبر ذوات أولوية، لأن الرمال تطمرها بشكل شبه يومي إذا لم يتم فتحها قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وإعاقة عابريها.

"بلدية القوز" تبدأ في إزاحة الرمال عن منازل أهالي "ذواكرة القنفذة" حسن العيسي سبق 2019-07-18 باشرت بلدية القوز عبر معداتها الثقيلة أعمال إزاحة الرمال عن منازل سكان قرية "الذواكرة".

جاء هذا تجاوبًا مع مناشدتهم عبر سبق بعنوان "صور ومناشدة عواصف غبارية تطمر أجزاءً بمنازل سكان "ذواكرة القنفذة" .



وفي هذا الإطار أوضح رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي أن البلدية تعمل بشكل يومي في عدد من المواقع التابعة لها لإزاحة الرمال عن الطرق والمنازل، من ضمنها قرية الذواكرة التي تعمل حاليًا المعدات بها لإزالة الكثبان الرملية بمتابعة المحافظ فضا البقمي.



وفي سياق متصل تشهد محافظة القنفذة ومراكزها في هذه الأيام عواصف غبارية مثيرة للأتربة تتسبب بشكل يومي في طمر عدد من المواقع والطرق ما يجعل البلديات تستنفر جهودها لإبعاد الرمال خصوصًا الطرق التي تعتبر ذوات أولوية، لأن الرمال تطمرها بشكل شبه يومي إذا لم يتم فتحها قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وإعاقة عابريها.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 04:26 PM

"بلدية القوز" تبدأ في إزاحة الرمال عن منازل أهالي "ذواكرة القنفذة" تجاوبًا مع مناشدة الأهالي عبر ما نشرته "سبق" حول الموضوع





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باشرت بلدية القوز عبر معداتها الثقيلة أعمال إزاحة الرمال عن منازل سكان قرية "الذواكرة".



جاء هذا تجاوبًا مع مناشدتهم عبر سبق بعنوان "صور ومناشدة عواصف غبارية تطمر أجزاءً بمنازل سكان "ذواكرة القنفذة" .



وفي هذا الإطار أوضح رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي أن البلدية تعمل بشكل يومي في عدد من المواقع التابعة لها لإزاحة الرمال عن الطرق والمنازل، من ضمنها قرية الذواكرة التي تعمل حاليًا المعدات بها لإزالة الكثبان الرملية بمتابعة المحافظ فضا البقمي.



وفي سياق متصل تشهد محافظة القنفذة ومراكزها في هذه الأيام عواصف غبارية مثيرة للأتربة تتسبب بشكل يومي في طمر عدد من المواقع والطرق ما يجعل البلديات تستنفر جهودها لإبعاد الرمال خصوصًا الطرق التي تعتبر ذوات أولوية، لأن الرمال تطمرها بشكل شبه يومي إذا لم يتم فتحها قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وإعاقة عابريها.