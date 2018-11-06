النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن أسماء 2637 مرشحاً للاختبار التحريري

قالت: تبدأ 10 ربيع الأول وستكون إلكترونية بمبنى السنة التحضيرية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، عن أسماء المرشحين لدخول الاختبار التحريري للقبول في مرحلتيْ "الماجستير- الدكتوراه" للعام الجامعي 1440- 1441هـ.

وأكدت العمادة أن الاختبارات التحريرية التي تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 ربيع الأول 1440هـ، ستكون إلكترونية لجميع المرشحين في تمام الساعة السادسة مساء بمبنى السنة التحضيرية؛ مبينة أنه تم تحديد يوم الأحد 10 ربيع الأول لاختبار المرشحين في قسم الأنظمة بمرحلة الدكتوراه، ويوم الثلاثاء 12 ربيع الأول لاختبار المرشحين في أقسام الفقه وأصول الفقه والقضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير والقراءات بمرحلة الدكتوراه، ويوم الأربعاء 13 ربيع الأول لبقية المرشحين في مرحلة الدكتوراه بأقسام العقيدة والدعوة والتربية والتاريخ وفقه السنة وعلوم الحديث واللغويات والأدب والبلاغة.

وفيما يخص المرشحين في مرحلة الماجستير فقد بيّنت عمادة الدراسات العليا أن اختباراتهم ستبدأ يوم الأحد 17 ربيع الأول لمرشحي قسم الأنظمة، الذين ستتاح لهم قاعات السنة التحضيرية وكلية الحاسب الآلي معاً نظراً لكثرة عدد المتقدمين؛ فيما تم تخصيص يوم الاثنين 18 ربيع الأول لاختبار مرشحي أقسام الفقه وأصول الفقه اللغويات والأدب والبلاغة، ويوم الثلاثاء 19 ربيع الأول لمرشحي أقسام القضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير، أما مرشحو أقسام الدعوة والعقيدة والفِرَق والتاريخ؛ فسيكون موعد اختبارهم يوم الأربعاء 20 ربيع الأول، وتختتم الاختبارات التحريرية الإلكترونية بمرشحي أقسام التربية الإسلامية والإدارة التربوية والمناهج والقراءات وفقه السنة وعلوم الحديث يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ.

ودعت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، جميع المرشحين إلى الالتزام بمواعيد الاختبارات الإلكترونية المحددة؛ مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال زيارة الرابط: http://iu.edu.sa/Announcements/Details/1459.

يذكر أن العمادة فتحت باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/ 1441هـ لمدة أسبوعين للفترة من 17 محرم وحتى 1 صفر عن طريق البوابة الإلكترونية في 18 تخصصاً لمرحلة الماجستير و15 تخصصاً لمرحلة الدكتوراه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن أسماء 2637 مرشحاً للاختبار التحريري
سبق

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، عن أسماء المرشحين لدخول الاختبار التحريري للقبول في مرحلتيْ "الماجستير- الدكتوراه" للعام الجامعي 1440- 1441هـ.

وأكدت العمادة أن الاختبارات التحريرية التي تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 ربيع الأول 1440هـ، ستكون إلكترونية لجميع المرشحين في تمام الساعة السادسة مساء بمبنى السنة التحضيرية؛ مبينة أنه تم تحديد يوم الأحد 10 ربيع الأول لاختبار المرشحين في قسم الأنظمة بمرحلة الدكتوراه، ويوم الثلاثاء 12 ربيع الأول لاختبار المرشحين في أقسام الفقه وأصول الفقه والقضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير والقراءات بمرحلة الدكتوراه، ويوم الأربعاء 13 ربيع الأول لبقية المرشحين في مرحلة الدكتوراه بأقسام العقيدة والدعوة والتربية والتاريخ وفقه السنة وعلوم الحديث واللغويات والأدب والبلاغة.

وفيما يخص المرشحين في مرحلة الماجستير فقد بيّنت عمادة الدراسات العليا أن اختباراتهم ستبدأ يوم الأحد 17 ربيع الأول لمرشحي قسم الأنظمة، الذين ستتاح لهم قاعات السنة التحضيرية وكلية الحاسب الآلي معاً نظراً لكثرة عدد المتقدمين؛ فيما تم تخصيص يوم الاثنين 18 ربيع الأول لاختبار مرشحي أقسام الفقه وأصول الفقه اللغويات والأدب والبلاغة، ويوم الثلاثاء 19 ربيع الأول لمرشحي أقسام القضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير، أما مرشحو أقسام الدعوة والعقيدة والفِرَق والتاريخ؛ فسيكون موعد اختبارهم يوم الأربعاء 20 ربيع الأول، وتختتم الاختبارات التحريرية الإلكترونية بمرشحي أقسام التربية الإسلامية والإدارة التربوية والمناهج والقراءات وفقه السنة وعلوم الحديث يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ.

ودعت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، جميع المرشحين إلى الالتزام بمواعيد الاختبارات الإلكترونية المحددة؛ مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال زيارة الرابط: http://iu.edu.sa/Announcements/Details/1459.

يذكر أن العمادة فتحت باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/ 1441هـ لمدة أسبوعين للفترة من 17 محرم وحتى 1 صفر عن طريق البوابة الإلكترونية في 18 تخصصاً لمرحلة الماجستير و15 تخصصاً لمرحلة الدكتوراه.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
10:34 AM

الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن أسماء 2637 مرشحاً للاختبار التحريري

قالت: تبدأ 10 ربيع الأول وستكون إلكترونية بمبنى السنة التحضيرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
3
5,945

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، عن أسماء المرشحين لدخول الاختبار التحريري للقبول في مرحلتيْ "الماجستير- الدكتوراه" للعام الجامعي 1440- 1441هـ.

وأكدت العمادة أن الاختبارات التحريرية التي تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 ربيع الأول 1440هـ، ستكون إلكترونية لجميع المرشحين في تمام الساعة السادسة مساء بمبنى السنة التحضيرية؛ مبينة أنه تم تحديد يوم الأحد 10 ربيع الأول لاختبار المرشحين في قسم الأنظمة بمرحلة الدكتوراه، ويوم الثلاثاء 12 ربيع الأول لاختبار المرشحين في أقسام الفقه وأصول الفقه والقضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير والقراءات بمرحلة الدكتوراه، ويوم الأربعاء 13 ربيع الأول لبقية المرشحين في مرحلة الدكتوراه بأقسام العقيدة والدعوة والتربية والتاريخ وفقه السنة وعلوم الحديث واللغويات والأدب والبلاغة.

وفيما يخص المرشحين في مرحلة الماجستير فقد بيّنت عمادة الدراسات العليا أن اختباراتهم ستبدأ يوم الأحد 17 ربيع الأول لمرشحي قسم الأنظمة، الذين ستتاح لهم قاعات السنة التحضيرية وكلية الحاسب الآلي معاً نظراً لكثرة عدد المتقدمين؛ فيما تم تخصيص يوم الاثنين 18 ربيع الأول لاختبار مرشحي أقسام الفقه وأصول الفقه اللغويات والأدب والبلاغة، ويوم الثلاثاء 19 ربيع الأول لمرشحي أقسام القضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير، أما مرشحو أقسام الدعوة والعقيدة والفِرَق والتاريخ؛ فسيكون موعد اختبارهم يوم الأربعاء 20 ربيع الأول، وتختتم الاختبارات التحريرية الإلكترونية بمرشحي أقسام التربية الإسلامية والإدارة التربوية والمناهج والقراءات وفقه السنة وعلوم الحديث يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ.

ودعت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، جميع المرشحين إلى الالتزام بمواعيد الاختبارات الإلكترونية المحددة؛ مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال زيارة الرابط: http://iu.edu.sa/Announcements/Details/1459.

يذكر أن العمادة فتحت باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/ 1441هـ لمدة أسبوعين للفترة من 17 محرم وحتى 1 صفر عن طريق البوابة الإلكترونية في 18 تخصصاً لمرحلة الماجستير و15 تخصصاً لمرحلة الدكتوراه.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة