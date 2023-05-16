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"مستشارك من بيتك".. إقناع 827 مدخنًا ومدمنًا بالإقلاع عن بعد في رمضان

حملة ضمن جهود "كفى" المتواصلة للتوعية.. توصيل أدوية للمنازل ورسائل فرحة

قامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، بتوصيل الأدوية وتقديم الاستشارات لأكثر من 827 حالة ممن سجلوا بياناتهم عن طريق استمارة حملة "مستشارك من بيتك".

وأوضح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن فريق كفى تفاجأ بحجم التفاعل الكبير لمئات الاتصالات والاستمارات الإلكترونية منذ غرة الشهر، وبدورها شخصت حالتهم عن بُعد وتم تسليم 450 منهم الدواء بفروعها بمنطقة مكة، ومن تعثر عليه القدوم للمقرات تم توصيل العلاج لبيته حفاظًا على سلامته.

وذكر "الحمدان" أن "مستشارك من بيتك" أقنعت المئات بترك التدخين والإدمان وبدؤوا حياة جديدة صحية، بل استقبلت كفى العديد من الرسائل والاتصالات من الأسر تعبر عن فرحها بتحسن الحالة المزاجية للمتعالجين بعد هجرهم السموم.

وصنفت جمعية كفى عبر برنامجها الإحصائي، أعداد المسجلين؛ حيث بلغ عدد الذكور 797 حالة مقابل 30 من فئة الإناث، فيما فاق عدد المعالجين من التدخين أعداد المدمنين بـ755 مدخنًا مقابل 72 مدمنًا، كما كانت معظم الحالات الاجتماعية من المتعالجين من فئة العزاب، وبلغ عدد الموظفين المدخنين 560 حالة وباقي الفئات من الطلاب والمتقاعدين والعاطلين عن العمل.

يُذكر أن "مستشارك_من_بيتك" التي انطلقت فعالياتها مطلع شهر رمضان الحالي؛ جاءت لتشجيع الجميع على ترك التدخين ومشتقات التبغ، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة -وفقها الله- للتقليل من آثار جائحة كورونا بالتباعد والحد من الاختلاط؛ وذلك بخدمة المجتمع عن طريق التواصل عبر الوسائل التقنية المتاحة.

جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين مكة المكرمة حملة مستشارك من بيتك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مستشارك من بيتك".. إقناع 827 مدخنًا ومدمنًا بالإقلاع عن بعد في رمضان
سبق

قامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، بتوصيل الأدوية وتقديم الاستشارات لأكثر من 827 حالة ممن سجلوا بياناتهم عن طريق استمارة حملة "مستشارك من بيتك".

وأوضح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن فريق كفى تفاجأ بحجم التفاعل الكبير لمئات الاتصالات والاستمارات الإلكترونية منذ غرة الشهر، وبدورها شخصت حالتهم عن بُعد وتم تسليم 450 منهم الدواء بفروعها بمنطقة مكة، ومن تعثر عليه القدوم للمقرات تم توصيل العلاج لبيته حفاظًا على سلامته.

وذكر "الحمدان" أن "مستشارك من بيتك" أقنعت المئات بترك التدخين والإدمان وبدؤوا حياة جديدة صحية، بل استقبلت كفى العديد من الرسائل والاتصالات من الأسر تعبر عن فرحها بتحسن الحالة المزاجية للمتعالجين بعد هجرهم السموم.

وصنفت جمعية كفى عبر برنامجها الإحصائي، أعداد المسجلين؛ حيث بلغ عدد الذكور 797 حالة مقابل 30 من فئة الإناث، فيما فاق عدد المعالجين من التدخين أعداد المدمنين بـ755 مدخنًا مقابل 72 مدمنًا، كما كانت معظم الحالات الاجتماعية من المتعالجين من فئة العزاب، وبلغ عدد الموظفين المدخنين 560 حالة وباقي الفئات من الطلاب والمتقاعدين والعاطلين عن العمل.

يُذكر أن "مستشارك_من_بيتك" التي انطلقت فعالياتها مطلع شهر رمضان الحالي؛ جاءت لتشجيع الجميع على ترك التدخين ومشتقات التبغ، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة -وفقها الله- للتقليل من آثار جائحة كورونا بالتباعد والحد من الاختلاط؛ وذلك بخدمة المجتمع عن طريق التواصل عبر الوسائل التقنية المتاحة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
01:20 PM

"مستشارك من بيتك".. إقناع 827 مدخنًا ومدمنًا بالإقلاع عن بعد في رمضان

حملة ضمن جهود "كفى" المتواصلة للتوعية.. توصيل أدوية للمنازل ورسائل فرحة

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عبدالله الراجحي - جدة
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3,875

قامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، بتوصيل الأدوية وتقديم الاستشارات لأكثر من 827 حالة ممن سجلوا بياناتهم عن طريق استمارة حملة "مستشارك من بيتك".

وأوضح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن فريق كفى تفاجأ بحجم التفاعل الكبير لمئات الاتصالات والاستمارات الإلكترونية منذ غرة الشهر، وبدورها شخصت حالتهم عن بُعد وتم تسليم 450 منهم الدواء بفروعها بمنطقة مكة، ومن تعثر عليه القدوم للمقرات تم توصيل العلاج لبيته حفاظًا على سلامته.

وذكر "الحمدان" أن "مستشارك من بيتك" أقنعت المئات بترك التدخين والإدمان وبدؤوا حياة جديدة صحية، بل استقبلت كفى العديد من الرسائل والاتصالات من الأسر تعبر عن فرحها بتحسن الحالة المزاجية للمتعالجين بعد هجرهم السموم.

وصنفت جمعية كفى عبر برنامجها الإحصائي، أعداد المسجلين؛ حيث بلغ عدد الذكور 797 حالة مقابل 30 من فئة الإناث، فيما فاق عدد المعالجين من التدخين أعداد المدمنين بـ755 مدخنًا مقابل 72 مدمنًا، كما كانت معظم الحالات الاجتماعية من المتعالجين من فئة العزاب، وبلغ عدد الموظفين المدخنين 560 حالة وباقي الفئات من الطلاب والمتقاعدين والعاطلين عن العمل.

يُذكر أن "مستشارك_من_بيتك" التي انطلقت فعالياتها مطلع شهر رمضان الحالي؛ جاءت لتشجيع الجميع على ترك التدخين ومشتقات التبغ، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة -وفقها الله- للتقليل من آثار جائحة كورونا بالتباعد والحد من الاختلاط؛ وذلك بخدمة المجتمع عن طريق التواصل عبر الوسائل التقنية المتاحة.

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