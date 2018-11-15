موجة غبار كثيفة تضرب أجزاءً من العاصمة المقدسة الآن، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ومطالبة مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات، طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية.
الآن .. موجة غبار كثيفة تضرب سماء العاصمة المقدسة
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية
موجة غبار كثيفة تضرب أجزاءً من العاصمة المقدسة الآن، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ومطالبة مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات، طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية.موجة غبار العاصمة المقدسة انعدام في الرؤية الأفقية
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الآن .. موجة غبار كثيفة تضرب سماء العاصمة المقدسةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-15
15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
05:08 PM
الآن .. موجة غبار كثيفة تضرب سماء العاصمة المقدسة
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية
موجة غبار كثيفة تضرب أجزاءً من العاصمة المقدسة الآن، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ومطالبة مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات، طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية.
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