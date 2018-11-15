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الآن .. موجة غبار كثيفة تضرب سماء العاصمة المقدسة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

موجة غبار كثيفة تضرب أجزاءً من العاصمة المقدسة الآن، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ومطالبة مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات، طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية.

موجة غبار العاصمة المقدسة انعدام في الرؤية الأفقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الآن .. موجة غبار كثيفة تضرب سماء العاصمة المقدسة
سبق

موجة غبار كثيفة تضرب أجزاءً من العاصمة المقدسة الآن، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ومطالبة مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات، طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
05:08 PM

الآن .. موجة غبار كثيفة تضرب سماء العاصمة المقدسة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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3,844

موجة غبار كثيفة تضرب أجزاءً من العاصمة المقدسة الآن، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ومطالبة مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات، طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية.

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