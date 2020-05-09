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﻿"إيجار" يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر

تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا

أطلق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، عددًا من الحلول الإلكترونية الهادفة إلى استمرارية العملية الإيجارية وتيسير إجراءاتها، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التواصل المباشر بين أطرافها (مؤجر، وسيط عقاري، مستأجر)، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح البرنامج في بيانٍ له، أنه أطلق خدمة (تغيير قناة الدفع) والتي تتيح لأطراف العملية الإيجارية تغيير قناة سداد المبالغ الإيجارية، حيث يمكن تغيير قناة الدفع المحددة في العقود المسجلة في الشبكة من الدفع النقدي والتعامل بالعملات الورقية إلى قنوات الدفع الإلكترونية وخدمة (سداد)، بالإضافة إلى تطوير ميزة إصدار سندات القبض، وذلك بتمكين المؤجر وعبر حسابه في شبكة إيجار من إصدار سند قبض إلكتروني للمستأجر، كما طوّر البرنامج آلية إصدار سند القبض الإلكتروني من المؤجر إلى الوسيط العقاري، وأضاف خاصية لتسوية الدفعات الإيجارية التي سبق تسويتها قبل تسجيل العقد في الشبكة للعقود السكنية والتجارية.

كما فعّل "إيجار" عبر شبكته الإلكترونية خدمة الدفعات المرنة في عقود الإيجار السكنية التي يمكن من خلالها جدولة الدفعات الإيجارية بقيم غير متساوية، سواء بتحديد مبلغ ثابت لكل فترة، أو تقسيم الدفعات بنسبة مئوية، بمجموع مساوٍ لقيمة العقد الإجمالية، مع إمكانية تحديد تاريخ الإصدار لكل فاتورة، وذلك أثناء إبرام عقد جديد، أو إعادة الإبرام، وذلك في إطار تلبيةً لاحتياجات أطراف العملية الإيجارية والمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري.

وضمن مساعي برنامج إيجار لتيسير العملية الإيجارية وتطويرها، أضاف "إيجار" خدمة (إعادة إبرام العقد) التي يمكن من خلالها إعادة إبرام العقود الإيجارية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، حيث لا تتطلب إجراءات إعادة إبرام العقد سوى تحديث بعض البيانات الضرورية مثل بداية العقد ونهايته، وقناة الدفع، ودورة السداد، ومبلغ الأجرة السنوي، وتفعيل خيار التجديد التلقائي، وغيرها من البيانات الأساسية، ويمكن من خلالها إعادة إبرام العقود المنتهية أو التي ستنتهي خلال (60) يومًا من نوع محددة المدة، ويمكن إعادة إبرام العقود عبر الوسيط العقاري أو بين المؤجر والمستأجر مباشرة.

وأعلن برنامج (إيجار) في بيانه عن استمراره في تقديم خدماته عن بعد للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، وذلك بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال شبكته الإلكترونية، مسجلاً أكثر من 60,500 عقد إيجار سكني، وأكثر من (4000) عقد إيجار تجاري بدءاً من 15 مارس الماضي.

من جهته أوضح نهار آل الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان أن استمرار تطوير الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، يأتي تأكيدًا على حرص وزارة الإسكان ممثلة في برنامج إيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتلبيتها لمتطلبات قطاع الإيجار العقاري، مضيفًا أن كل هذه الحلول الإلكترونية بالإضافة إلى الحلول الأخرى التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تساعد على إتمام الإجراءات والعمليات الإيجارية عن بعد بين جميع الأطراف وبوقت أقصر وجهد أقل مما يسهم بشكل فاعل في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتقليل التعامل المباشر بين أطراف العملية الإيجارية، مشيدًا بحجم وعي أطراف العملية الإيجارية ومدى تعاونهم مع كافة الجهات الحكومية، وحرصهم على استخدام الوسائط والحلول الإلكترونية التي تتيح تنفيذ الخدمات عن بعد، وخصوصًا في هذا التوقيت الذي يحتاج فيه الوطن إلى وقفة صادقة من الجميع.

فيروس كورونا الجديد وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿"إيجار" يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر
سبق

أطلق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، عددًا من الحلول الإلكترونية الهادفة إلى استمرارية العملية الإيجارية وتيسير إجراءاتها، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التواصل المباشر بين أطرافها (مؤجر، وسيط عقاري، مستأجر)، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح البرنامج في بيانٍ له، أنه أطلق خدمة (تغيير قناة الدفع) والتي تتيح لأطراف العملية الإيجارية تغيير قناة سداد المبالغ الإيجارية، حيث يمكن تغيير قناة الدفع المحددة في العقود المسجلة في الشبكة من الدفع النقدي والتعامل بالعملات الورقية إلى قنوات الدفع الإلكترونية وخدمة (سداد)، بالإضافة إلى تطوير ميزة إصدار سندات القبض، وذلك بتمكين المؤجر وعبر حسابه في شبكة إيجار من إصدار سند قبض إلكتروني للمستأجر، كما طوّر البرنامج آلية إصدار سند القبض الإلكتروني من المؤجر إلى الوسيط العقاري، وأضاف خاصية لتسوية الدفعات الإيجارية التي سبق تسويتها قبل تسجيل العقد في الشبكة للعقود السكنية والتجارية.

كما فعّل "إيجار" عبر شبكته الإلكترونية خدمة الدفعات المرنة في عقود الإيجار السكنية التي يمكن من خلالها جدولة الدفعات الإيجارية بقيم غير متساوية، سواء بتحديد مبلغ ثابت لكل فترة، أو تقسيم الدفعات بنسبة مئوية، بمجموع مساوٍ لقيمة العقد الإجمالية، مع إمكانية تحديد تاريخ الإصدار لكل فاتورة، وذلك أثناء إبرام عقد جديد، أو إعادة الإبرام، وذلك في إطار تلبيةً لاحتياجات أطراف العملية الإيجارية والمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري.

وضمن مساعي برنامج إيجار لتيسير العملية الإيجارية وتطويرها، أضاف "إيجار" خدمة (إعادة إبرام العقد) التي يمكن من خلالها إعادة إبرام العقود الإيجارية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، حيث لا تتطلب إجراءات إعادة إبرام العقد سوى تحديث بعض البيانات الضرورية مثل بداية العقد ونهايته، وقناة الدفع، ودورة السداد، ومبلغ الأجرة السنوي، وتفعيل خيار التجديد التلقائي، وغيرها من البيانات الأساسية، ويمكن من خلالها إعادة إبرام العقود المنتهية أو التي ستنتهي خلال (60) يومًا من نوع محددة المدة، ويمكن إعادة إبرام العقود عبر الوسيط العقاري أو بين المؤجر والمستأجر مباشرة.

وأعلن برنامج (إيجار) في بيانه عن استمراره في تقديم خدماته عن بعد للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، وذلك بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال شبكته الإلكترونية، مسجلاً أكثر من 60,500 عقد إيجار سكني، وأكثر من (4000) عقد إيجار تجاري بدءاً من 15 مارس الماضي.

من جهته أوضح نهار آل الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان أن استمرار تطوير الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، يأتي تأكيدًا على حرص وزارة الإسكان ممثلة في برنامج إيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتلبيتها لمتطلبات قطاع الإيجار العقاري، مضيفًا أن كل هذه الحلول الإلكترونية بالإضافة إلى الحلول الأخرى التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تساعد على إتمام الإجراءات والعمليات الإيجارية عن بعد بين جميع الأطراف وبوقت أقصر وجهد أقل مما يسهم بشكل فاعل في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتقليل التعامل المباشر بين أطراف العملية الإيجارية، مشيدًا بحجم وعي أطراف العملية الإيجارية ومدى تعاونهم مع كافة الجهات الحكومية، وحرصهم على استخدام الوسائط والحلول الإلكترونية التي تتيح تنفيذ الخدمات عن بعد، وخصوصًا في هذا التوقيت الذي يحتاج فيه الوطن إلى وقفة صادقة من الجميع.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:15 PM

﻿"إيجار" يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر

تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، عددًا من الحلول الإلكترونية الهادفة إلى استمرارية العملية الإيجارية وتيسير إجراءاتها، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التواصل المباشر بين أطرافها (مؤجر، وسيط عقاري، مستأجر)، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح البرنامج في بيانٍ له، أنه أطلق خدمة (تغيير قناة الدفع) والتي تتيح لأطراف العملية الإيجارية تغيير قناة سداد المبالغ الإيجارية، حيث يمكن تغيير قناة الدفع المحددة في العقود المسجلة في الشبكة من الدفع النقدي والتعامل بالعملات الورقية إلى قنوات الدفع الإلكترونية وخدمة (سداد)، بالإضافة إلى تطوير ميزة إصدار سندات القبض، وذلك بتمكين المؤجر وعبر حسابه في شبكة إيجار من إصدار سند قبض إلكتروني للمستأجر، كما طوّر البرنامج آلية إصدار سند القبض الإلكتروني من المؤجر إلى الوسيط العقاري، وأضاف خاصية لتسوية الدفعات الإيجارية التي سبق تسويتها قبل تسجيل العقد في الشبكة للعقود السكنية والتجارية.

كما فعّل "إيجار" عبر شبكته الإلكترونية خدمة الدفعات المرنة في عقود الإيجار السكنية التي يمكن من خلالها جدولة الدفعات الإيجارية بقيم غير متساوية، سواء بتحديد مبلغ ثابت لكل فترة، أو تقسيم الدفعات بنسبة مئوية، بمجموع مساوٍ لقيمة العقد الإجمالية، مع إمكانية تحديد تاريخ الإصدار لكل فاتورة، وذلك أثناء إبرام عقد جديد، أو إعادة الإبرام، وذلك في إطار تلبيةً لاحتياجات أطراف العملية الإيجارية والمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري.

وضمن مساعي برنامج إيجار لتيسير العملية الإيجارية وتطويرها، أضاف "إيجار" خدمة (إعادة إبرام العقد) التي يمكن من خلالها إعادة إبرام العقود الإيجارية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، حيث لا تتطلب إجراءات إعادة إبرام العقد سوى تحديث بعض البيانات الضرورية مثل بداية العقد ونهايته، وقناة الدفع، ودورة السداد، ومبلغ الأجرة السنوي، وتفعيل خيار التجديد التلقائي، وغيرها من البيانات الأساسية، ويمكن من خلالها إعادة إبرام العقود المنتهية أو التي ستنتهي خلال (60) يومًا من نوع محددة المدة، ويمكن إعادة إبرام العقود عبر الوسيط العقاري أو بين المؤجر والمستأجر مباشرة.

وأعلن برنامج (إيجار) في بيانه عن استمراره في تقديم خدماته عن بعد للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، وذلك بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال شبكته الإلكترونية، مسجلاً أكثر من 60,500 عقد إيجار سكني، وأكثر من (4000) عقد إيجار تجاري بدءاً من 15 مارس الماضي.

من جهته أوضح نهار آل الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان أن استمرار تطوير الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، يأتي تأكيدًا على حرص وزارة الإسكان ممثلة في برنامج إيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتلبيتها لمتطلبات قطاع الإيجار العقاري، مضيفًا أن كل هذه الحلول الإلكترونية بالإضافة إلى الحلول الأخرى التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تساعد على إتمام الإجراءات والعمليات الإيجارية عن بعد بين جميع الأطراف وبوقت أقصر وجهد أقل مما يسهم بشكل فاعل في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتقليل التعامل المباشر بين أطراف العملية الإيجارية، مشيدًا بحجم وعي أطراف العملية الإيجارية ومدى تعاونهم مع كافة الجهات الحكومية، وحرصهم على استخدام الوسائط والحلول الإلكترونية التي تتيح تنفيذ الخدمات عن بعد، وخصوصًا في هذا التوقيت الذي يحتاج فيه الوطن إلى وقفة صادقة من الجميع.

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