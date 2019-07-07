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"آل الشيخ" يشيد بالمعلمين والمعلمات الذين استثمروا الإجازة لتطوير مهاراتهم

أكد أنهم يدركون حجم الأمانة التي يحملونها وتقديم ما يضيف لهم

أشاد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالمعلمين والمعلمات الذين استثمروا إجازتهم الصيفية؛ سعيًا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ كونهم يدركون حجم الأمانة التي يحملونها، وأهمية تقديم كل ما من شأنه أن يضيف لهم ويسهم في تطوير العملية التعليمية.

وقال بمناسبة تدشينه صباح اليوم الأحد، انطلاقة البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات على مستوى المملكة في القطاعات التعليمية في الحفل الذي أقيم بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، بحضور مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، وعدد من القيادات التعليمية في التعليم العام والجامعي: إن مشاركة ما يزيد على ١٤٧ ألف معلم ومعلمة هو دلالة على أن المعلمين والمعلمات لديهم الحافز ولديهم الرغبة بتطوير أنفسهم من أجل إفادة أبنائنا وبناتنا.

وأكد "آل الشيخ" على أهمية دور الجامعات، ومشاركة ٢٢ جامعة، سواء بمراجعة الحقائب التدريبة، أو بتقديم مدربين، أو من خلال توفير الأماكن والبيئة التدريبية المناسبة، مبينًا أن هذا دليل على استثمار الشراكة بين الجامعات والتعليم العام، والتي يعود نفعها على الطالب والطالبة.

من جانبه أوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، أن اليوم هو بداية الانطلاقة لبرنامج يشارك فيه أكثر ١٤٧ ألف معلم ومعلمة حول المملكة يشاركون في أكثر ٦٥٠٠ برنامج تدريبي بمشاركة ٢٢ جامعة في البرنامج.

وأضاف أن جميع مراكز التدريب في المملكة تبدأ فعالياتها اليوم، وأن إقبال المعلمين والمعلمات على هذه البرامج فيه دلالة واضحة على استشعارهم لأهمية التطوير في أداء العمل والإنتاجية وتحسين بيئات التعليم ومجالاته.

وأبان المقبل أن التسجيل في برامج التطوير المهني الصيفي شهد إقبالًا من المعلمين والمعلمات منذ إطلاق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أن الوزارة عملت على توفير كل ما تحتاجه هذه البرامج من كوادر بشرية وإمكانيات مادية وتجهيز المقرات ومدربين متميزين.


وأوضح الدكتور المقبل أن برامج التدريب الصيفي لعام 1440 تتميز بتركيزها على الجانب النوعي بدرجة كبيرة والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة بدرجة عالية، وكذلك التركيز على البرامج المرتبطة بالمناهج وبرامج اللغة الصينية واللغة الإنجليزية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يشيد بالمعلمين والمعلمات الذين استثمروا الإجازة لتطوير مهاراتهم
سبق

أشاد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالمعلمين والمعلمات الذين استثمروا إجازتهم الصيفية؛ سعيًا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ كونهم يدركون حجم الأمانة التي يحملونها، وأهمية تقديم كل ما من شأنه أن يضيف لهم ويسهم في تطوير العملية التعليمية.

وقال بمناسبة تدشينه صباح اليوم الأحد، انطلاقة البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات على مستوى المملكة في القطاعات التعليمية في الحفل الذي أقيم بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، بحضور مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، وعدد من القيادات التعليمية في التعليم العام والجامعي: إن مشاركة ما يزيد على ١٤٧ ألف معلم ومعلمة هو دلالة على أن المعلمين والمعلمات لديهم الحافز ولديهم الرغبة بتطوير أنفسهم من أجل إفادة أبنائنا وبناتنا.

وأكد "آل الشيخ" على أهمية دور الجامعات، ومشاركة ٢٢ جامعة، سواء بمراجعة الحقائب التدريبة، أو بتقديم مدربين، أو من خلال توفير الأماكن والبيئة التدريبية المناسبة، مبينًا أن هذا دليل على استثمار الشراكة بين الجامعات والتعليم العام، والتي يعود نفعها على الطالب والطالبة.

من جانبه أوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، أن اليوم هو بداية الانطلاقة لبرنامج يشارك فيه أكثر ١٤٧ ألف معلم ومعلمة حول المملكة يشاركون في أكثر ٦٥٠٠ برنامج تدريبي بمشاركة ٢٢ جامعة في البرنامج.

وأضاف أن جميع مراكز التدريب في المملكة تبدأ فعالياتها اليوم، وأن إقبال المعلمين والمعلمات على هذه البرامج فيه دلالة واضحة على استشعارهم لأهمية التطوير في أداء العمل والإنتاجية وتحسين بيئات التعليم ومجالاته.

وأبان المقبل أن التسجيل في برامج التطوير المهني الصيفي شهد إقبالًا من المعلمين والمعلمات منذ إطلاق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أن الوزارة عملت على توفير كل ما تحتاجه هذه البرامج من كوادر بشرية وإمكانيات مادية وتجهيز المقرات ومدربين متميزين.


وأوضح الدكتور المقبل أن برامج التدريب الصيفي لعام 1440 تتميز بتركيزها على الجانب النوعي بدرجة كبيرة والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة بدرجة عالية، وكذلك التركيز على البرامج المرتبطة بالمناهج وبرامج اللغة الصينية واللغة الإنجليزية.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
07:10 PM

"آل الشيخ" يشيد بالمعلمين والمعلمات الذين استثمروا الإجازة لتطوير مهاراتهم

أكد أنهم يدركون حجم الأمانة التي يحملونها وتقديم ما يضيف لهم

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
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أشاد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالمعلمين والمعلمات الذين استثمروا إجازتهم الصيفية؛ سعيًا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ كونهم يدركون حجم الأمانة التي يحملونها، وأهمية تقديم كل ما من شأنه أن يضيف لهم ويسهم في تطوير العملية التعليمية.

وقال بمناسبة تدشينه صباح اليوم الأحد، انطلاقة البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات على مستوى المملكة في القطاعات التعليمية في الحفل الذي أقيم بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، بحضور مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، وعدد من القيادات التعليمية في التعليم العام والجامعي: إن مشاركة ما يزيد على ١٤٧ ألف معلم ومعلمة هو دلالة على أن المعلمين والمعلمات لديهم الحافز ولديهم الرغبة بتطوير أنفسهم من أجل إفادة أبنائنا وبناتنا.

وأكد "آل الشيخ" على أهمية دور الجامعات، ومشاركة ٢٢ جامعة، سواء بمراجعة الحقائب التدريبة، أو بتقديم مدربين، أو من خلال توفير الأماكن والبيئة التدريبية المناسبة، مبينًا أن هذا دليل على استثمار الشراكة بين الجامعات والتعليم العام، والتي يعود نفعها على الطالب والطالبة.

من جانبه أوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، أن اليوم هو بداية الانطلاقة لبرنامج يشارك فيه أكثر ١٤٧ ألف معلم ومعلمة حول المملكة يشاركون في أكثر ٦٥٠٠ برنامج تدريبي بمشاركة ٢٢ جامعة في البرنامج.

وأضاف أن جميع مراكز التدريب في المملكة تبدأ فعالياتها اليوم، وأن إقبال المعلمين والمعلمات على هذه البرامج فيه دلالة واضحة على استشعارهم لأهمية التطوير في أداء العمل والإنتاجية وتحسين بيئات التعليم ومجالاته.

وأبان المقبل أن التسجيل في برامج التطوير المهني الصيفي شهد إقبالًا من المعلمين والمعلمات منذ إطلاق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أن الوزارة عملت على توفير كل ما تحتاجه هذه البرامج من كوادر بشرية وإمكانيات مادية وتجهيز المقرات ومدربين متميزين.


وأوضح الدكتور المقبل أن برامج التدريب الصيفي لعام 1440 تتميز بتركيزها على الجانب النوعي بدرجة كبيرة والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة بدرجة عالية، وكذلك التركيز على البرامج المرتبطة بالمناهج وبرامج اللغة الصينية واللغة الإنجليزية.

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