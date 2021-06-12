جامعة فيصل تحقق المركز 201-300 عالميًا في علوم الطب البيطرية

وفق تصنيف شنغهاي لعام 2021م

حققت جامعة الملك فيصل المركز 201-300 في تصنيف شانغهاي العالمي، في مجالات علوم الطب البيطرية للعام 2021م.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن هذا المنجز العالمي للوطن، يعكس ما يحظى به التعليم العالي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما تحظى به الجامعة من دعم مستمر من مقام وزارة التعليم لاستثمار خبراتها وقدراتها، فيما يسهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: يمثل هذا المجال الحيوي أحد أبرز المجالات التعليمية والبحثية والخدمية التي رعت الجامعة بذرته منذ تأسيسها عام 1395هـ، ولذا انفردت كليتها للطب البيطري بكونها الكلية الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي عنيت برفد المجتمع المحلي والإقليمي بالأطباء البيطريين المؤهلين علميًّا ومهنيًّا للعمل في المجالات المختلفة لطب وعلاج الحيوانات.

كما عززت الجامعة ذلك، بإنشاء محطة للأبحاث والتدريب، ومستشفى تعليمي للطب البيطري يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والخليج العربي، ومراكز بحثية متخصصة، إلى جانب احتضان الجامعة الجمعية الطبية البيطرية السعودية.

ورسخت الجامعة دورها التنموي المؤثر في هذا المجال من خلال هويتها المؤسسية عبر تعزيز إسهاماتها في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وتوسيع علاقاتها الاستراتيجية الدولية والمحلية لتقديم خدماتها البيطرية التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وما يتعلق بتنمية الأعمال في هذا المجال التنموي الحيوي.

من جانبه، أكد عميد كلية الطب البيطري، الدكتور ناصر بن عبدالله الحمام، أن إنتاج كلية الطب البيطري في البحث العلمي لعام 2020م، زاد بمعدل 46%.

وقال: تم تسجيل براءتي اختراع خلال العامين الماضيين، وتميز نشر الكلية العلمي بجودته والنشر في المجلات والأوعية ذات التصنيف العالي والمرموق (ISI)، ورصدت الكلية زيادة ملحوظة في عدد أبحاث الدراسات العليا، مما أهلها للحصول على هذا المركز العالمي المتقدم، والذي سيكون حافزًا مؤثرًا لبذل مزيد من الجهد في تعزيز البحث العلمي النوعي المتميز.