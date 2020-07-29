"الصحة" تؤكد خلوّ المشاعر المقدسة من إصابات كورونا

أعلنت اليوم 2945 حالة تعافٍ جديدة و1759 إصابة

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا خلو المشاعر المقدسة من الإصابات بالفيروس.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 228569 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1759 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 272590 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2816 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 41205 والحالات الحرجة 2063 حالة.