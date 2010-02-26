ألف جولة تفتيشية لـ "مدني الباحة" .. ضبط 22 مخالفة وإغلاق 5 منشآت

الغامدي: بهدف حماية الأرواح والممتلكات وإزالة الضرر عن العاملين

أنهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ممثلة في الإدارة العامة للسلامة خطتها الوقائية لحملة السلامة الوقائية في محافظات المنطقة كافة (بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، بني حسن، المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد) تحت شعار (سلامة المنشآت استثمار مستدام)، وذلك بالكشف على المراكز التجارية ودور الإيواء السياحي ومحطات الوقود ومحال الغاز كافة، إضافة إلى قصور الأفراح والمناطق الصناعية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: إن الجولات التي نُفذت على عدد من المنشآت التي تمّ الكشف الوقائي عليها أكثر من 1000 نشاط تجاري ومنشأة رُصد فيها عديد من الملاحظات وتمّ ضبط عدد 22 مخالفة لعدم تنفيذ متطلبات السلامة بها، إضافة إلى إغلاق خمس منشآت أخرى حتى يتم تأمين ‏متطلبات السلامة بها.

وأضاف: تأتي هذه الحملة الوقاية ضمن مهام الدفاع المدني من أجل حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة عليها، وإزالة كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالعاملين أو مستخدمي تلك المواقع والعمل على استمرارية عمل تلك المنشآت لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

كما قدّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري؛ لجميع المستثمرين والمتعاونين، شكره وتقديره لتعاونهم مع ضباط وأفراد السلامة في إنجاح حملتها الوقائية؛ مؤكدة في الوقت ذاته أن سلامة الأرواح والممتلكات هدفٌ سامٍ نسعى جميعا لتحقيقه متمنياً للجميع السلامة الدائمة.