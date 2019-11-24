إعادة تشكيل القطاعات الصحية بمراكز الرعاية الأولية بمكة

تتوزع مهام الإشراف فيها بحسب المنطقة الجغرافية

أعاد التجمع الصحي بمكة المكرمة تشكيل القطاعات الصحية بالعاصمة المقدسة، لتصبح أربعة قطاعات، تتوزع مهام الإشراف على المراكز الصحية بحسب المنطقة الجغرافية.

وفي التفاصيل، أصدر الرئيس التنفيذي للصحة العامة بالتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري، قراراً إدارياً يقضي بإعادة تشكيل القطاعات الصحية بالصحة العامة بمكة لتصبح على النحو الآتي؛ قطاع الكعكية ويندرج تحت مظلته 12 مركزاً صحياً، وقطاع الزاهر ويضم 11 مركزاً صحياً، وقطاع العوالي ويضم؛ 10 مراكز صحية، وقطاع الشرائع ويضم 12 مركزاً صحياً.