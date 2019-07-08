الجزائر تُسقط غينيا بثلاثية وتعبر لربع نهائي أمم إفريقيا

أعلن منتخب الجزائر عن نفسه كأبرز المنافسين على اللقب بحجزه مقعدًا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 عقب فوزه الكبير على نظيره منتخب غينيا بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" بالعاصمة القاهرة لحساب دور ثمن نهائي البطولة.

افتتح ثلاثية محاربي الصحراء يوسف بلايلي بالدقيقة 24 قبل أن يضيف نجم مانشستر سيتي رياض محرز الهدف الثاني بطريقة جميلة بالدقيقة 57 وعزز البديل أدم أوناس نجم نابولي الإيطالي النتيجة للمنتخب الجزائري قبل غروب شمس اللقاء بسبع دقائق.

وستواجه الجزائر في ربع النهائي الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار يوم الخميس المقبل على ملعب السويس.