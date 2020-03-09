عالقون بطهران لـ"سبق": إيران لم تختم جوازاتنا.. معزولون في فندق بـ"مشهد" وهذه مناشدتنا

أبدوا استعدادهم للإفصاح.. "صحة الشرقية": أوضاع المصابين مستقرة ولم نُدخل أياً منهم للعناية

تواصل "سبق" متابعة أوضاع المواطنين السعوديين العالقين في إيران بعد انتشار فيروس "كورونا"، وإغلاق جميع الرحلات من دول الخليج والدول العربية إلى إيران؛ حيث يحاولون العودة إلى أرض الوطن منذ تاريخ 23 فبراير؛ إذ تقطعت بهم السبل بعد إعلان كل الناقلين الجويين تعليق رحلاتهم من وإلى إيران، حتى تعذرت عودتهم براً عن طريق العراق.

وقد أكد سعوديون في إيران رغبتهم في العودة للوطن، واستعدادهم للإفصاح عن كل خطوط سيرهم وسفرهم لجميع الدول التي مرّوا بها، مؤكدين أن إيران لم تختم على جوازاتهم عند دخولهم، حيث كان الختم على الفيزا عبارة عن ورقة خارجية.

وأضافوا: "نقيم في فندق في مدينة مشهد الإيرانية، ونقوم حالياً بعزل أنفسنا داخل الفندق بسبب انتشار الوباء داخل إيران، ولكي لا ننقل المرض لأبناء الوطن عند عودتنا، ونناشد سرعة نقلنا للوطن والخضوع للإجراءات الصحية هناك".

من جانب آخر، أكد مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي أن المصابين بحالة طبية مستقرة، وبالنسبة للمخالطين فنسبة منهم أتت نتائجهم سلبية ولله الحمد.

وأوضح "العريفي" أن يوم أمس طُبّق الحجر الصحي على محافظة القطيف؛ بسبب زيادة الحالات، وهي جميعها من محافظة القطيف؛ لذلك تم الحجر الصحي عليها حتى نمنع تفشي المرض.

وعن المصابين، قال "العريفي": "أوضاعهم مستقرة، ولم نُدخل أي مريض للعناية المركزة، وإنما فقط عزل في غرف مخصصة لهم".

وقد انفردت وتابعت "سبق" حال السعوديين في إيران، وذلك بعد إعلان العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران الذي أصدرته الجهات المختصة في السعودية، إذ أبدى مواطنون سعوديون رغبتهم في العودة من إيران إلى السعودية؛ للاستفادة من هذا العفو، إلا أن إغلاق جميع الرحلات لدول الخليج كان سبباً في بقائهم هناك إلى الآن، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في وضعهم وبشكلٍ عاجل.

وتواصلت "سبق" مع مجموعة من المواطنين هناك، وتحديداً في مدينة مشهد الإيرانية، وذكروا أنه بعد الإعلان الذي أصدرته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية يرغبون في العودة إلى أراضي الوطن -بشكلٍ عاجلٍ- للاستفادة من هذا العفو، مشيرين إلى أنهم منذ أمس وعلى الرغم من كل المحاولات لم يتسنّ لهم العودة؛ بسبب تعليق جميع رحلات شركات الطيران المغادرة إلى كل دول الخليج والدول العربية.

وقد حثّ مصدر مسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، على الإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصّص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة؛ لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حثّ المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً على الإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأشار إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدّهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدّد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.