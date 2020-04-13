كيف وصل فيروس كورونا المستجد لمصر.. تعرّف على القصة؟

البداية من الأقصر عن طريق "أمريكية" نقلت العدوى إلى 56 شخصًا

كشف وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، عن كيفية دخول فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وقال: بدأ الفيروس يتفشى في مصر الشهر الماضي؛ بسبب عدوى تَسببت بها سيدة أمريكية في الأقصر.

وأوضح الوزير في تصريح تليفزيوني لـ"قناة الحياة"، أن السيدة الأمريكية نقلت العدوى "إلى 56 شخصًا، وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر".

وتابع "هيكل" القول: "بدأنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى في كيفية التعامل مع الأزمة في حالة التصاعد"، وأشار إلى أن "بعض الدول عجزت عن مواجهة أزمة فيروس كورونا بسبب عدم استعدادها لذلك، وكذلك استهتار البعض من الشعب أدى إلى انتشار المرض".

ووصل عدد الإصابات في مصر رسميًّا إلى 2065 إصابة بكورونا؛ فيما سقط 146 شخصًا ضحية للفيروس.