مكة.. 11 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية تغلق 22 منشأة

شدّدت الأمانة على تطبيق العقوبات النظامية والالتزام بالبروتوكولات الوقائية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات خلال العشرة الأيامِ الأولى من شهر رمضان المبارك، 22 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية.



وتفصيلًا: أوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي أن الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية وبمساندة شرطة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة ووزارة الصحة؛ تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر رمضان، مشيراً إلى إغلاق 22 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وذلك خلال 11.829 جولة رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات.



من جانبٍ آخر ضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة موقعاً مكشوفاً لتخزين عبوات مياه زمزم يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية؛ مما يؤثر سلبًا على محتوى العبوات، وأسفر عنها إتلاف 160 عبوة مجهزة لإعادة بيعها، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المُخالفين.

وفي السياق ذاته نفذت بلدية المعابدة الفرعية حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وأسفرت الحملات عن مصادرة 1120 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وواصلت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الميدانية بممشى النسيم، وأسفرت الجولات عن إغلاق 11 عربة "فود ترك" تعمل بدون تصريح، ومصادرة 5 مولدات كهربائية مزعجة للمارة، إضافةً إلى مصادرة 2 طن من أدوات ومعدات الطبخ ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وشدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).