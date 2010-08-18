كورونا.. المكسيك تسجل 14814 حالة إصابة جديدة و877 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و123252 والوفيات إلى 249529.
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و123252 والوفيات إلى 249529.
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و123252 والوفيات إلى 249529.
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و123252 والوفيات إلى 249529.