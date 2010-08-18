النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. المكسيك تسجل 14814 حالة إصابة جديدة و877 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و123252 والوفيات إلى 249529.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. المكسيك تسجل 14814 حالة إصابة جديدة و877 وفاة
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و123252 والوفيات إلى 249529.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:25 AM

كورونا.. المكسيك تسجل 14814 حالة إصابة جديدة و877 وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
30

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و123252 والوفيات إلى 249529.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,833
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,382
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة