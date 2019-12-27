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عتبات طرابلس.. الجيش الليبي يسيطر على طريق المطار ويقترب من قلب العاصمة

"المحجوب": نحاصر المدينة بمحاور عدة ودمرنا غرفة عمليات تابعة لميليشيا متطرفة

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وبحسب "العربية.نت": أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.

وقال إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفًا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة، وفق "العربية.نت".

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قد استهدف تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية، فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مساء الخميس، على "فيسبوك"؛ تقهقر "الميليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس.

يشار إلى أن سلاح الجو في الجيش الليبي كان قد شن غارات جوية على مدينة مصراتة، بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت، والعودة إلى مدينتهم.

واستهدفت الغارات مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين؛ استعدادًا لدخولها عقب المهلة.

ليبيا طرابلس الجيش الوطني الليبي مطار طرابلس معسكر النقلية مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي خالد المحجوب

الرئيسية/ أخبار العالم

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عتبات طرابلس.. الجيش الليبي يسيطر على طريق المطار ويقترب من قلب العاصمة
سبق

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وبحسب "العربية.نت": أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.

وقال إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفًا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة، وفق "العربية.نت".

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قد استهدف تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية، فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مساء الخميس، على "فيسبوك"؛ تقهقر "الميليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس.

يشار إلى أن سلاح الجو في الجيش الليبي كان قد شن غارات جوية على مدينة مصراتة، بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت، والعودة إلى مدينتهم.

واستهدفت الغارات مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين؛ استعدادًا لدخولها عقب المهلة.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
07:33 PM

عتبات طرابلس.. الجيش الليبي يسيطر على طريق المطار ويقترب من قلب العاصمة

"المحجوب": نحاصر المدينة بمحاور عدة ودمرنا غرفة عمليات تابعة لميليشيا متطرفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وبحسب "العربية.نت": أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.

وقال إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفًا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة، وفق "العربية.نت".

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قد استهدف تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية، فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مساء الخميس، على "فيسبوك"؛ تقهقر "الميليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس.

يشار إلى أن سلاح الجو في الجيش الليبي كان قد شن غارات جوية على مدينة مصراتة، بعد انقضاء المهلة التي منحتها قيادة الجيش للمدينة لسحب مسلحيها من طرابلس وسرت، والعودة إلى مدينتهم.

واستهدفت الغارات مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين؛ استعدادًا لدخولها عقب المهلة.

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