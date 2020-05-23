كورونا.. ألمانيا تسجل 638 إصابة جديدة بالفيروس
روبرت كوخ: بلغ عدد الحالات المؤكدة في البلاد 638 حالة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 638 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
كورونا.. ألمانيا تسجل 638 إصابة جديدة بالفيروس
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-23
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 638 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
08:15 AM
كورونا.. ألمانيا تسجل 638 إصابة جديدة بالفيروس
روبرت كوخ: بلغ عدد الحالات المؤكدة في البلاد 638 حالة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 638 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.