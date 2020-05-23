كورونا.. ألمانيا تسجل 638 إصابة جديدة بالفيروس

روبرت كوخ: بلغ عدد الحالات المؤكدة في البلاد 638 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 638 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.