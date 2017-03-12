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"كورونا".. أيرلندا تعلن إغلاق المدارس والكليات والمرافق العامة

الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الـ 6 مساء اليوم

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار، اليوم، عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، تشمل إغلاق المدارس ورياض الأطفال وعدد من المرافق العامة، إضافة إلى منع التجمعات الكبيرة في المناطق العامة والخاصة.

وأوضح "فاردكار" خلال مؤتمر صحفي أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى يوم 29 مارس الجاري.

يذكر أن جمهورية أيرلندا سجلت أمس أول حالة وفاة ذات علاقة بمرض فيروس كورونا فيما بلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى آخر الإحصاءات.

أيرلندا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا".. أيرلندا تعلن إغلاق المدارس والكليات والمرافق العامة
سبق

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار، اليوم، عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، تشمل إغلاق المدارس ورياض الأطفال وعدد من المرافق العامة، إضافة إلى منع التجمعات الكبيرة في المناطق العامة والخاصة.

وأوضح "فاردكار" خلال مؤتمر صحفي أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى يوم 29 مارس الجاري.

يذكر أن جمهورية أيرلندا سجلت أمس أول حالة وفاة ذات علاقة بمرض فيروس كورونا فيما بلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى آخر الإحصاءات.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:01 PM

"كورونا".. أيرلندا تعلن إغلاق المدارس والكليات والمرافق العامة

الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الـ 6 مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار، اليوم، عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، تشمل إغلاق المدارس ورياض الأطفال وعدد من المرافق العامة، إضافة إلى منع التجمعات الكبيرة في المناطق العامة والخاصة.

وأوضح "فاردكار" خلال مؤتمر صحفي أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى يوم 29 مارس الجاري.

يذكر أن جمهورية أيرلندا سجلت أمس أول حالة وفاة ذات علاقة بمرض فيروس كورونا فيما بلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى آخر الإحصاءات.

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