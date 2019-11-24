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تعرّف على خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد

لحفظ مدخرات وأصول المال.. بيّنتها "هدف" وهيئة المقيمين

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ"هدف"، من خلال حضور 7 دورات تدريبية واجتياز اختباراتها، التي تتناول المبادئ والإجراءات والأساليب الأساسية لمهنة التقييم والمتوافقة مع المعايير الدولية ivs، وتسجيل المتقدم ألفي ساعة خبرة في نظام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وأبان "هدف" و"هيئة المقيمين" أن الحاصل على شهادة مقيم عقاري معتمد؛ سيتمكن من استخراج الترخيص وممارسة مهنة التقييم العقاري التي تُعتبر من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.

وتأتي شهادة مقيم عقاري، ضمن 26 شهادة مهنية احترافية أخرى، يدعمها الصندوق؛ بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بشكل احترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية". ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية؛ سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص، أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قِبَل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا، علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق، على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة؛ وفقًا للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa؛ حيث على المتقدم رفعُ مطالبه من خلال الموقع، مرفقًا معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم، من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مقيم عقاري معتمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ"هدف"، من خلال حضور 7 دورات تدريبية واجتياز اختباراتها، التي تتناول المبادئ والإجراءات والأساليب الأساسية لمهنة التقييم والمتوافقة مع المعايير الدولية ivs، وتسجيل المتقدم ألفي ساعة خبرة في نظام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وأبان "هدف" و"هيئة المقيمين" أن الحاصل على شهادة مقيم عقاري معتمد؛ سيتمكن من استخراج الترخيص وممارسة مهنة التقييم العقاري التي تُعتبر من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.

وتأتي شهادة مقيم عقاري، ضمن 26 شهادة مهنية احترافية أخرى، يدعمها الصندوق؛ بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بشكل احترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية". ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية؛ سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص، أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قِبَل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا، علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق، على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة؛ وفقًا للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa؛ حيث على المتقدم رفعُ مطالبه من خلال الموقع، مرفقًا معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم، من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:31 AM

تعرّف على خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد

لحفظ مدخرات وأصول المال.. بيّنتها "هدف" وهيئة المقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، خطوات الحصول على شهادة مقيم عقاري معتمد، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ"هدف"، من خلال حضور 7 دورات تدريبية واجتياز اختباراتها، التي تتناول المبادئ والإجراءات والأساليب الأساسية لمهنة التقييم والمتوافقة مع المعايير الدولية ivs، وتسجيل المتقدم ألفي ساعة خبرة في نظام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وأبان "هدف" و"هيئة المقيمين" أن الحاصل على شهادة مقيم عقاري معتمد؛ سيتمكن من استخراج الترخيص وممارسة مهنة التقييم العقاري التي تُعتبر من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.

وتأتي شهادة مقيم عقاري، ضمن 26 شهادة مهنية احترافية أخرى، يدعمها الصندوق؛ بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بشكل احترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية". ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية؛ سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص، أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قِبَل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا، علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق، على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة؛ وفقًا للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa؛ حيث على المتقدم رفعُ مطالبه من خلال الموقع، مرفقًا معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم، من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

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