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الشباب بطلًا للناشئين و"الرياض" يعود للبطولات عبر براعم "التايكوندو"

الزلفي يعانق الذهب بإبداع القحطاني والأهلي قادم بقوة

توّج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد بن طالع العمري فريق نادي الشباب بعد تحقيقه للقب بطولة المملكة لأندية التايكوندو للناشئين بحضور أعضاء مجلس الإدارة فهد الصعيري ومحمد الوبران وعبدالله المالكي وعبدالعزيز القحطاني وأمين عام الاتحاد سامي الطلب.

وشهد التنافس عودة فريق الرياض لدائرة الأمجاد، بعد انفراده بصدارة البراعم مجددًا ذكرياته مع البطولات التي غاب عنها زهاء العقدين، في المنافسات التي اختتمت أمس السبت على صالة نادي الرياض بمشاركة (36) ناديًا، وشهدت بروز فِرَق جديدة نالت الذهب لأول مرة في تاريخها؛ كالزلفي الذي خطف ببسالة ذهبية وزن تحت 35 كجم وسط إبداع فني قدمه اللاعب محمد القحطاني، والأنصار الذي عزز تواجده بذهبية وزن تحت 39 كجم عن طريق اللاعب عبدالرحمن الشمري.

وفي الترتيب العام لدرجة الناشئين جاء نادي الشباب أولًا وحل الهلال وصيفًا والنصر ثالثًا وأبها في المركز الرابع، وعلى صعيد فئة البراعم نال لقبها فريق الرياض الذي أنعش خزينته بهذا اللقب، وحل الفرع ثانيًا، والهلال ثالثًا، والأهلي القادم بقوة رابعًا.

ويتكون الطاقم الفني الوطني الذي قاد فريق الرياض للذهب من: الكابتن منصور الشبعاني، وسامي الشينان، ومحمد سفياني.

وقدّم "العمري" شكره لجميع الأندية المشاركة؛ مشيرًا إلى أن عودة فريق الرياض للواجهة مكسب للعبة؛ لافتًا إلى أن تحقيق الأندية التي دخلت للتو ميداليات متقدمة؛ سيرفع من مؤشر المنافسة.

وأضاف: الجانب الذي أثلج صدورنا هو المشاركة الكبيرة من الأندية في المنافسات علاوة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـ(كورونا).

يُذكر أن اتحاد التايكوندو أقام حفلًا كرنفاليًّا احتفاءً بعودة براعم وناشئي التايكوندو السعودي لأرض المنافسات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الشباب بطلًا للناشئين و"الرياض" يعود للبطولات عبر براعم "التايكوندو"
سبق

توّج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد بن طالع العمري فريق نادي الشباب بعد تحقيقه للقب بطولة المملكة لأندية التايكوندو للناشئين بحضور أعضاء مجلس الإدارة فهد الصعيري ومحمد الوبران وعبدالله المالكي وعبدالعزيز القحطاني وأمين عام الاتحاد سامي الطلب.

وشهد التنافس عودة فريق الرياض لدائرة الأمجاد، بعد انفراده بصدارة البراعم مجددًا ذكرياته مع البطولات التي غاب عنها زهاء العقدين، في المنافسات التي اختتمت أمس السبت على صالة نادي الرياض بمشاركة (36) ناديًا، وشهدت بروز فِرَق جديدة نالت الذهب لأول مرة في تاريخها؛ كالزلفي الذي خطف ببسالة ذهبية وزن تحت 35 كجم وسط إبداع فني قدمه اللاعب محمد القحطاني، والأنصار الذي عزز تواجده بذهبية وزن تحت 39 كجم عن طريق اللاعب عبدالرحمن الشمري.

وفي الترتيب العام لدرجة الناشئين جاء نادي الشباب أولًا وحل الهلال وصيفًا والنصر ثالثًا وأبها في المركز الرابع، وعلى صعيد فئة البراعم نال لقبها فريق الرياض الذي أنعش خزينته بهذا اللقب، وحل الفرع ثانيًا، والهلال ثالثًا، والأهلي القادم بقوة رابعًا.

ويتكون الطاقم الفني الوطني الذي قاد فريق الرياض للذهب من: الكابتن منصور الشبعاني، وسامي الشينان، ومحمد سفياني.

وقدّم "العمري" شكره لجميع الأندية المشاركة؛ مشيرًا إلى أن عودة فريق الرياض للواجهة مكسب للعبة؛ لافتًا إلى أن تحقيق الأندية التي دخلت للتو ميداليات متقدمة؛ سيرفع من مؤشر المنافسة.

وأضاف: الجانب الذي أثلج صدورنا هو المشاركة الكبيرة من الأندية في المنافسات علاوة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـ(كورونا).

يُذكر أن اتحاد التايكوندو أقام حفلًا كرنفاليًّا احتفاءً بعودة براعم وناشئي التايكوندو السعودي لأرض المنافسات.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
12:42 PM

الشباب بطلًا للناشئين و"الرياض" يعود للبطولات عبر براعم "التايكوندو"

الزلفي يعانق الذهب بإبداع القحطاني والأهلي قادم بقوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توّج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد بن طالع العمري فريق نادي الشباب بعد تحقيقه للقب بطولة المملكة لأندية التايكوندو للناشئين بحضور أعضاء مجلس الإدارة فهد الصعيري ومحمد الوبران وعبدالله المالكي وعبدالعزيز القحطاني وأمين عام الاتحاد سامي الطلب.

وشهد التنافس عودة فريق الرياض لدائرة الأمجاد، بعد انفراده بصدارة البراعم مجددًا ذكرياته مع البطولات التي غاب عنها زهاء العقدين، في المنافسات التي اختتمت أمس السبت على صالة نادي الرياض بمشاركة (36) ناديًا، وشهدت بروز فِرَق جديدة نالت الذهب لأول مرة في تاريخها؛ كالزلفي الذي خطف ببسالة ذهبية وزن تحت 35 كجم وسط إبداع فني قدمه اللاعب محمد القحطاني، والأنصار الذي عزز تواجده بذهبية وزن تحت 39 كجم عن طريق اللاعب عبدالرحمن الشمري.

وفي الترتيب العام لدرجة الناشئين جاء نادي الشباب أولًا وحل الهلال وصيفًا والنصر ثالثًا وأبها في المركز الرابع، وعلى صعيد فئة البراعم نال لقبها فريق الرياض الذي أنعش خزينته بهذا اللقب، وحل الفرع ثانيًا، والهلال ثالثًا، والأهلي القادم بقوة رابعًا.

ويتكون الطاقم الفني الوطني الذي قاد فريق الرياض للذهب من: الكابتن منصور الشبعاني، وسامي الشينان، ومحمد سفياني.

وقدّم "العمري" شكره لجميع الأندية المشاركة؛ مشيرًا إلى أن عودة فريق الرياض للواجهة مكسب للعبة؛ لافتًا إلى أن تحقيق الأندية التي دخلت للتو ميداليات متقدمة؛ سيرفع من مؤشر المنافسة.

وأضاف: الجانب الذي أثلج صدورنا هو المشاركة الكبيرة من الأندية في المنافسات علاوة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـ(كورونا).

يُذكر أن اتحاد التايكوندو أقام حفلًا كرنفاليًّا احتفاءً بعودة براعم وناشئي التايكوندو السعودي لأرض المنافسات.

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