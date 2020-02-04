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تعديل المحرك والهيكل يحدد تصنيف فئات السيارات المشاركة بالراليات

زياد جاموس: هناك ستة تصنيفات للمركبات المشاركة في المسابقات

تختلف المصطلحات الرياضية في كل لعبة وخاصة رياضة المحركات، ومنها مسابقات الراليات، فالتصنيفات المستخدمة تختلف من نوع وحجم وشكل المركبة بحسب الأنظمة والمعايير الفنية ولوائح السلامة الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، الذي حدد عددًا من التصنيفات للمشاركة برياضة السيارات، وتحدد بعض السباقات أنواع المركبات المسموح لها بالمشاركة حسب الفئة التي تنتمي لها، وتصنف جوائزها بحسب الفئات.
وأكد مدير بطولات الرالي بالمملكة زياد جاموس أن هناك ستة تصنيفات للمركبات المشاركة في مسابقات الراليات، أولاها فئة«T1» التي تعتبر الأشهر وهي السيارات الصحراوية ذات الدفع الثنائي أو الرباعي والتي خضعت محركاتها لعدد من التعديلات "المصنعية"، بالإضافة إلى تغيير وتعديل شكلها الخارجي بما يتواءم مع هذه الرياضة وقوة المركبة وصلابتها، مشيرًا إلى أن مركبات هذه الفئة تعتبر الأسرع والأكثر إثارة للحماسة، ولذلك تملك شعبية وجماهيرية بين عشاق هذه الرياضة، وأضاف جاموس: فئة«TL1» مشابهه للفئة الأولى لكن هذا النوع من السيارات الصحراوية معدلة في الورش المحلية، وهناك فئة «T2»، وهي سيارات الإنتاج التجاري الصحراوية العادية ذات الدفع الرباعي التي يُمنَع فيها التعديل أو تغيير محركها والمساس بهيكلها، ومجهزة بالمواصفات الدولية الخاصة بالسباق والتي تشترط توفر القفص الحديدي للكراسي من أجل سلامة السائق والملّاح، وكذلك وجود خزانات آمنة للوقود، وهناك فئة خاصة بالمركبات الخفيفة "سيارات BUGGY" وهي فئة «T3» المعدلة بشكل بسيط على المحرك مع شاحن تيربو مسموح، مشيرًا إلى أن الفئة الخامسة هي «T4» المشابهة بالشكل للفئة السابقة لكنها سيارة مصنع لا يسمح التعديل عليها إطلاقًا، والفئة السادسة «T5»، وهي الشاحنات القابلة للتعديل.


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تعديل المحرك والهيكل يحدد تصنيف فئات السيارات المشاركة بالراليات
سبق

تختلف المصطلحات الرياضية في كل لعبة وخاصة رياضة المحركات، ومنها مسابقات الراليات، فالتصنيفات المستخدمة تختلف من نوع وحجم وشكل المركبة بحسب الأنظمة والمعايير الفنية ولوائح السلامة الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، الذي حدد عددًا من التصنيفات للمشاركة برياضة السيارات، وتحدد بعض السباقات أنواع المركبات المسموح لها بالمشاركة حسب الفئة التي تنتمي لها، وتصنف جوائزها بحسب الفئات.
وأكد مدير بطولات الرالي بالمملكة زياد جاموس أن هناك ستة تصنيفات للمركبات المشاركة في مسابقات الراليات، أولاها فئة«T1» التي تعتبر الأشهر وهي السيارات الصحراوية ذات الدفع الثنائي أو الرباعي والتي خضعت محركاتها لعدد من التعديلات "المصنعية"، بالإضافة إلى تغيير وتعديل شكلها الخارجي بما يتواءم مع هذه الرياضة وقوة المركبة وصلابتها، مشيرًا إلى أن مركبات هذه الفئة تعتبر الأسرع والأكثر إثارة للحماسة، ولذلك تملك شعبية وجماهيرية بين عشاق هذه الرياضة، وأضاف جاموس: فئة«TL1» مشابهه للفئة الأولى لكن هذا النوع من السيارات الصحراوية معدلة في الورش المحلية، وهناك فئة «T2»، وهي سيارات الإنتاج التجاري الصحراوية العادية ذات الدفع الرباعي التي يُمنَع فيها التعديل أو تغيير محركها والمساس بهيكلها، ومجهزة بالمواصفات الدولية الخاصة بالسباق والتي تشترط توفر القفص الحديدي للكراسي من أجل سلامة السائق والملّاح، وكذلك وجود خزانات آمنة للوقود، وهناك فئة خاصة بالمركبات الخفيفة "سيارات BUGGY" وهي فئة «T3» المعدلة بشكل بسيط على المحرك مع شاحن تيربو مسموح، مشيرًا إلى أن الفئة الخامسة هي «T4» المشابهة بالشكل للفئة السابقة لكنها سيارة مصنع لا يسمح التعديل عليها إطلاقًا، والفئة السادسة «T5»، وهي الشاحنات القابلة للتعديل.


04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
04:23 PM

تعديل المحرك والهيكل يحدد تصنيف فئات السيارات المشاركة بالراليات

زياد جاموس: هناك ستة تصنيفات للمركبات المشاركة في المسابقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختلف المصطلحات الرياضية في كل لعبة وخاصة رياضة المحركات، ومنها مسابقات الراليات، فالتصنيفات المستخدمة تختلف من نوع وحجم وشكل المركبة بحسب الأنظمة والمعايير الفنية ولوائح السلامة الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، الذي حدد عددًا من التصنيفات للمشاركة برياضة السيارات، وتحدد بعض السباقات أنواع المركبات المسموح لها بالمشاركة حسب الفئة التي تنتمي لها، وتصنف جوائزها بحسب الفئات.
وأكد مدير بطولات الرالي بالمملكة زياد جاموس أن هناك ستة تصنيفات للمركبات المشاركة في مسابقات الراليات، أولاها فئة«T1» التي تعتبر الأشهر وهي السيارات الصحراوية ذات الدفع الثنائي أو الرباعي والتي خضعت محركاتها لعدد من التعديلات "المصنعية"، بالإضافة إلى تغيير وتعديل شكلها الخارجي بما يتواءم مع هذه الرياضة وقوة المركبة وصلابتها، مشيرًا إلى أن مركبات هذه الفئة تعتبر الأسرع والأكثر إثارة للحماسة، ولذلك تملك شعبية وجماهيرية بين عشاق هذه الرياضة، وأضاف جاموس: فئة«TL1» مشابهه للفئة الأولى لكن هذا النوع من السيارات الصحراوية معدلة في الورش المحلية، وهناك فئة «T2»، وهي سيارات الإنتاج التجاري الصحراوية العادية ذات الدفع الرباعي التي يُمنَع فيها التعديل أو تغيير محركها والمساس بهيكلها، ومجهزة بالمواصفات الدولية الخاصة بالسباق والتي تشترط توفر القفص الحديدي للكراسي من أجل سلامة السائق والملّاح، وكذلك وجود خزانات آمنة للوقود، وهناك فئة خاصة بالمركبات الخفيفة "سيارات BUGGY" وهي فئة «T3» المعدلة بشكل بسيط على المحرك مع شاحن تيربو مسموح، مشيرًا إلى أن الفئة الخامسة هي «T4» المشابهة بالشكل للفئة السابقة لكنها سيارة مصنع لا يسمح التعديل عليها إطلاقًا، والفئة السادسة «T5»، وهي الشاحنات القابلة للتعديل.


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