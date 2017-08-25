النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها

وسط مخاوف العراقيين على مصير استضافة البطولة

يزور حالياً وفد من الاتحاد الخليجي لكرة القدم محافظة البصرة العراقية لتفقد منشآتها الرياضية والخدمية، وذلك قبل استضافة بطولة خليجي 25 التي من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ويضم وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، كلاً من الدكتور محمود الشيباني (عضو اللجنة التنفيذية – رئيس اللجنة)، وجاسم سلطان الرميحي (الأمين العام – نائب رئيس اللجنة)، وحمد عبدالكريم الباجري (عضو اللجنة)، وفيصل إسماعيل المالك (المستشار الإستراتيجي –عضو اللجنة)، وطارق علي محمد (عضو اللجنة)، ومصطفى أحمد مصطفى (سكرتير)، ومحمد عبد الواحد (سكرتير لجنة المسابقات)، وأحمد عبدالله النعيمي (عضو اللجنة)، وميرزا أحمد علي (عضو اللجنة)، وخالد سليم الحاج (عضو اللجنة).

وتمتد الزيارة ثلاثة أيام، ستتفقد فيها اللجنة ملعب البصرة الدولي، وكذلك ملعب الميناء، وزيارة المنشآت الرياضية، والوقوف على جاهزيتها، وكذلك تفقد الفنادق المخصصة للمنتخبات والوفود والمراكز الصحية والطبية، وبقية الملحقات الخدمية التي تندرج ضمن معايير الاستضافة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها
سبق

يزور حالياً وفد من الاتحاد الخليجي لكرة القدم محافظة البصرة العراقية لتفقد منشآتها الرياضية والخدمية، وذلك قبل استضافة بطولة خليجي 25 التي من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ويضم وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، كلاً من الدكتور محمود الشيباني (عضو اللجنة التنفيذية – رئيس اللجنة)، وجاسم سلطان الرميحي (الأمين العام – نائب رئيس اللجنة)، وحمد عبدالكريم الباجري (عضو اللجنة)، وفيصل إسماعيل المالك (المستشار الإستراتيجي –عضو اللجنة)، وطارق علي محمد (عضو اللجنة)، ومصطفى أحمد مصطفى (سكرتير)، ومحمد عبد الواحد (سكرتير لجنة المسابقات)، وأحمد عبدالله النعيمي (عضو اللجنة)، وميرزا أحمد علي (عضو اللجنة)، وخالد سليم الحاج (عضو اللجنة).

وتمتد الزيارة ثلاثة أيام، ستتفقد فيها اللجنة ملعب البصرة الدولي، وكذلك ملعب الميناء، وزيارة المنشآت الرياضية، والوقوف على جاهزيتها، وكذلك تفقد الفنادق المخصصة للمنتخبات والوفود والمراكز الصحية والطبية، وبقية الملحقات الخدمية التي تندرج ضمن معايير الاستضافة.


24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:33 PM

لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها

وسط مخاوف العراقيين على مصير استضافة البطولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
186

يزور حالياً وفد من الاتحاد الخليجي لكرة القدم محافظة البصرة العراقية لتفقد منشآتها الرياضية والخدمية، وذلك قبل استضافة بطولة خليجي 25 التي من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ويضم وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، كلاً من الدكتور محمود الشيباني (عضو اللجنة التنفيذية – رئيس اللجنة)، وجاسم سلطان الرميحي (الأمين العام – نائب رئيس اللجنة)، وحمد عبدالكريم الباجري (عضو اللجنة)، وفيصل إسماعيل المالك (المستشار الإستراتيجي –عضو اللجنة)، وطارق علي محمد (عضو اللجنة)، ومصطفى أحمد مصطفى (سكرتير)، ومحمد عبد الواحد (سكرتير لجنة المسابقات)، وأحمد عبدالله النعيمي (عضو اللجنة)، وميرزا أحمد علي (عضو اللجنة)، وخالد سليم الحاج (عضو اللجنة).

وتمتد الزيارة ثلاثة أيام، ستتفقد فيها اللجنة ملعب البصرة الدولي، وكذلك ملعب الميناء، وزيارة المنشآت الرياضية، والوقوف على جاهزيتها، وكذلك تفقد الفنادق المخصصة للمنتخبات والوفود والمراكز الصحية والطبية، وبقية الملحقات الخدمية التي تندرج ضمن معايير الاستضافة.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,032
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,548

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة