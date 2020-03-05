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غير معروف صاحبها.. لجنة خماسية تردم بئرًا مهجورة بمكة "صور"

أبلغ عنها مواطن.. و"الغامدي": وزارة البيئة أتاحت الإبلاغ إلكترونيًّا

ردمت لجنة مشكّلة من الشرطة والدفاع المدني والمباحث العامة والشؤون الصحية ومركز البجيدي، برئاسة مندوب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بئرًا مكشوفة في شرائع النخل "غير معروف صاحبها"؛ وذلك بعد أن أبلغ أحد مواطني مكة المكرمة عنها؛ حيث استدعى الأمر وقوف لجنة الآبار الأهلية واللجنة المشكّلة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، قال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي القبيسي: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

مكة المكرمة وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غير معروف صاحبها.. لجنة خماسية تردم بئرًا مهجورة بمكة "صور"
سبق

ردمت لجنة مشكّلة من الشرطة والدفاع المدني والمباحث العامة والشؤون الصحية ومركز البجيدي، برئاسة مندوب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بئرًا مكشوفة في شرائع النخل "غير معروف صاحبها"؛ وذلك بعد أن أبلغ أحد مواطني مكة المكرمة عنها؛ حيث استدعى الأمر وقوف لجنة الآبار الأهلية واللجنة المشكّلة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، قال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي القبيسي: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:50 PM

غير معروف صاحبها.. لجنة خماسية تردم بئرًا مهجورة بمكة "صور"

أبلغ عنها مواطن.. و"الغامدي": وزارة البيئة أتاحت الإبلاغ إلكترونيًّا

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
0
3,036

ردمت لجنة مشكّلة من الشرطة والدفاع المدني والمباحث العامة والشؤون الصحية ومركز البجيدي، برئاسة مندوب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بئرًا مكشوفة في شرائع النخل "غير معروف صاحبها"؛ وذلك بعد أن أبلغ أحد مواطني مكة المكرمة عنها؛ حيث استدعى الأمر وقوف لجنة الآبار الأهلية واللجنة المشكّلة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، قال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي القبيسي: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

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