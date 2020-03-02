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بالبطاقات التموينية.. الكويت توزع الكمامات الطبية على المواطنين في مواجهة "كورونا"

استوردت 3.6 ملايين كمامة وقائية من الفيروس

أعلنت الكويت، يوم الاثنين، أنها استوردت 3.6 ملايين كمامة طبية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتعتزم توزيعها قريباً على المواطنين، من خلال نظام البطاقة التموينية.


وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان: إن عملية الاستيراد جرت بناء على توجيهات رئيس الوزراء، وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، وتعاون وزارة الصحة، مبينة أن الكمامات وصلت اليوم للكويت عبر طائرات القوات الجوية الكويتية التي تولت نقلها.

وقالت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية يوم الاثنين: إن الوزارة سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 56.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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بالبطاقات التموينية.. الكويت توزع الكمامات الطبية على المواطنين في مواجهة "كورونا"
سبق

أعلنت الكويت، يوم الاثنين، أنها استوردت 3.6 ملايين كمامة طبية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتعتزم توزيعها قريباً على المواطنين، من خلال نظام البطاقة التموينية.


وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان: إن عملية الاستيراد جرت بناء على توجيهات رئيس الوزراء، وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، وتعاون وزارة الصحة، مبينة أن الكمامات وصلت اليوم للكويت عبر طائرات القوات الجوية الكويتية التي تولت نقلها.

وقالت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية يوم الاثنين: إن الوزارة سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 56.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:36 PM

بالبطاقات التموينية.. الكويت توزع الكمامات الطبية على المواطنين في مواجهة "كورونا"

استوردت 3.6 ملايين كمامة وقائية من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الكويت، يوم الاثنين، أنها استوردت 3.6 ملايين كمامة طبية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتعتزم توزيعها قريباً على المواطنين، من خلال نظام البطاقة التموينية.


وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان: إن عملية الاستيراد جرت بناء على توجيهات رئيس الوزراء، وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، وتعاون وزارة الصحة، مبينة أن الكمامات وصلت اليوم للكويت عبر طائرات القوات الجوية الكويتية التي تولت نقلها.

وقالت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية يوم الاثنين: إن الوزارة سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 56.

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