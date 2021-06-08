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مهاجم الرئيس الفرنسي صاح في وجهه بصرخة حرب تعود للقرون الوسطى

وُجِّهت إليه تهمة العنف ضد شخص يشغل منصبًا عامًّا في السلطة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الشخص الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى جنوب شرق فرنسا اليوم الثلاثاء صرخ فيه قائلاً: "Montjole!Saint Denis"، وهي صرخة حرب، كانت تستخدم في العصور الوسطى من جانب عائلة كابيتون المالكة في ذلك الوقت، وهي العائلة التي حكمت فرنسا بين القرنين الـ10 والـ18.

من جهته، أوضح مكتب المدعي العام في مدينة فالنس أنه وُجِّه تهمة العنف ضد شخص يشغل منصبًا عامًّا في السلطة الفرنسية إلى المهاجم الذي اعتدى على "ماكرون".

وفي أعقاب الحادث قال قصر الإليزيه في بيان: "حاول رجل بالفعل ضرب رئيس الجمهورية، وليس لدينا معلومات إضافية حتى هذه اللحظة، لكن الرئيس واصل مصافحة الحشود، واستُكملت الزيارة".

وكان الرئيس الفرنسي يزور أصحاب المطاعم في المنطقة جنوب شرق فرنسا بمناسبة تخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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مهاجم الرئيس الفرنسي صاح في وجهه بصرخة حرب تعود للقرون الوسطى
سبق

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الشخص الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى جنوب شرق فرنسا اليوم الثلاثاء صرخ فيه قائلاً: "Montjole!Saint Denis"، وهي صرخة حرب، كانت تستخدم في العصور الوسطى من جانب عائلة كابيتون المالكة في ذلك الوقت، وهي العائلة التي حكمت فرنسا بين القرنين الـ10 والـ18.

من جهته، أوضح مكتب المدعي العام في مدينة فالنس أنه وُجِّه تهمة العنف ضد شخص يشغل منصبًا عامًّا في السلطة الفرنسية إلى المهاجم الذي اعتدى على "ماكرون".

وفي أعقاب الحادث قال قصر الإليزيه في بيان: "حاول رجل بالفعل ضرب رئيس الجمهورية، وليس لدينا معلومات إضافية حتى هذه اللحظة، لكن الرئيس واصل مصافحة الحشود، واستُكملت الزيارة".

وكان الرئيس الفرنسي يزور أصحاب المطاعم في المنطقة جنوب شرق فرنسا بمناسبة تخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
09:14 PM

مهاجم الرئيس الفرنسي صاح في وجهه بصرخة حرب تعود للقرون الوسطى

وُجِّهت إليه تهمة العنف ضد شخص يشغل منصبًا عامًّا في السلطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,943

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الشخص الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى جنوب شرق فرنسا اليوم الثلاثاء صرخ فيه قائلاً: "Montjole!Saint Denis"، وهي صرخة حرب، كانت تستخدم في العصور الوسطى من جانب عائلة كابيتون المالكة في ذلك الوقت، وهي العائلة التي حكمت فرنسا بين القرنين الـ10 والـ18.

من جهته، أوضح مكتب المدعي العام في مدينة فالنس أنه وُجِّه تهمة العنف ضد شخص يشغل منصبًا عامًّا في السلطة الفرنسية إلى المهاجم الذي اعتدى على "ماكرون".

وفي أعقاب الحادث قال قصر الإليزيه في بيان: "حاول رجل بالفعل ضرب رئيس الجمهورية، وليس لدينا معلومات إضافية حتى هذه اللحظة، لكن الرئيس واصل مصافحة الحشود، واستُكملت الزيارة".

وكان الرئيس الفرنسي يزور أصحاب المطاعم في المنطقة جنوب شرق فرنسا بمناسبة تخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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