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شاهد .. رياض الأطفال بـ "تعليم الرياض" تشارك في الجنادرية 32

معرض "الطفولة استثمار ونماء" .. أركان تعليمية وترفيهية

شاركت إدارة رياض الأطفال التابعة لتعليم الرياض، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 بمعرض (الطفولة استثمار ونماء) في جناح وزارة التعليم بالجنادرية 32.

وقالت مديرة رياض الأطفال حصة الفارس؛ إن المعرض عبارة عن أركان تعليمية ترفيهية، تهدف إلى تعريف المجتمع والزائرين بما يقدم في مرحلة رياض الأطفال والحضانات من برامج تربوية، كما يعرف ببعض المشاريع التي يشترك الطفل في إنجازها محققة هدف التعلم والمتعة في الوقت نفسه.

وأشارت الفارس؛ إلى أن رياض الأطفال في "تعليم الرياض" شاركت بركن متميز للتعريف بما يقدم في الحضانات الملحقة بمدارس البنات حيث إنها لا تقتصر على تقديم الرعاية فقط، وإنما يقدم فيها للطفل برامج تربوية تعليمية تساعد الطفل على تنمية مهاراته (العقلية والحركية والانفعالية واللغوية والاجتماعية).

جدير بالذكر أن روضة مدارس الرياض ومدارس الرواد (حي الروابي) والحضانة الملحقة بالمتوسطة (١٢٤) والحضانة الملحقة بالمتوسطة العاشرة، قد شاركت في هذه الفعاليات بأركان متميزة يمارس فيها الطفل عدداً من الأنشطة التعليمية.

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شاهد .. رياض الأطفال بـ "تعليم الرياض" تشارك في الجنادرية 32
سبق

شاركت إدارة رياض الأطفال التابعة لتعليم الرياض، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 بمعرض (الطفولة استثمار ونماء) في جناح وزارة التعليم بالجنادرية 32.

وقالت مديرة رياض الأطفال حصة الفارس؛ إن المعرض عبارة عن أركان تعليمية ترفيهية، تهدف إلى تعريف المجتمع والزائرين بما يقدم في مرحلة رياض الأطفال والحضانات من برامج تربوية، كما يعرف ببعض المشاريع التي يشترك الطفل في إنجازها محققة هدف التعلم والمتعة في الوقت نفسه.

وأشارت الفارس؛ إلى أن رياض الأطفال في "تعليم الرياض" شاركت بركن متميز للتعريف بما يقدم في الحضانات الملحقة بمدارس البنات حيث إنها لا تقتصر على تقديم الرعاية فقط، وإنما يقدم فيها للطفل برامج تربوية تعليمية تساعد الطفل على تنمية مهاراته (العقلية والحركية والانفعالية واللغوية والاجتماعية).

جدير بالذكر أن روضة مدارس الرياض ومدارس الرواد (حي الروابي) والحضانة الملحقة بالمتوسطة (١٢٤) والحضانة الملحقة بالمتوسطة العاشرة، قد شاركت في هذه الفعاليات بأركان متميزة يمارس فيها الطفل عدداً من الأنشطة التعليمية.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
01:19 PM

شاهد .. رياض الأطفال بـ "تعليم الرياض" تشارك في الجنادرية 32

معرض "الطفولة استثمار ونماء" .. أركان تعليمية وترفيهية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت إدارة رياض الأطفال التابعة لتعليم الرياض، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 بمعرض (الطفولة استثمار ونماء) في جناح وزارة التعليم بالجنادرية 32.

وقالت مديرة رياض الأطفال حصة الفارس؛ إن المعرض عبارة عن أركان تعليمية ترفيهية، تهدف إلى تعريف المجتمع والزائرين بما يقدم في مرحلة رياض الأطفال والحضانات من برامج تربوية، كما يعرف ببعض المشاريع التي يشترك الطفل في إنجازها محققة هدف التعلم والمتعة في الوقت نفسه.

وأشارت الفارس؛ إلى أن رياض الأطفال في "تعليم الرياض" شاركت بركن متميز للتعريف بما يقدم في الحضانات الملحقة بمدارس البنات حيث إنها لا تقتصر على تقديم الرعاية فقط، وإنما يقدم فيها للطفل برامج تربوية تعليمية تساعد الطفل على تنمية مهاراته (العقلية والحركية والانفعالية واللغوية والاجتماعية).

جدير بالذكر أن روضة مدارس الرياض ومدارس الرواد (حي الروابي) والحضانة الملحقة بالمتوسطة (١٢٤) والحضانة الملحقة بالمتوسطة العاشرة، قد شاركت في هذه الفعاليات بأركان متميزة يمارس فيها الطفل عدداً من الأنشطة التعليمية.

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