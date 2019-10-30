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"طلاب مكة" يستعدّون لأداء صلاة الاستسقاء داخل مدارسهم.. غدًا

وجّه مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، جميع المدارس (بنين) بإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس داخل المدرسة.

وقال "الزائدي" في التعميم الموجّه لجميع مدارس مكة المكرمة (بنين): إنه بناءً على التعميم البرقي العاجل من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي بني على برقية وزير الداخلية، المشار فيها إلى الأمر الملكي الكريم، وبناء على تعميم وزير التعليم القاضي بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 1441هـ؛ فقد وجه منسوبي المدارس بإقامة صلاة الاستسقاء في المدرسة تأسّياً بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عند الحاجة إلى نزول المطر.

صلاة الاستسقاء مدير تعليم مكة المكرمة مدارس مكة المكرمة

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"طلاب مكة" يستعدّون لأداء صلاة الاستسقاء داخل مدارسهم.. غدًا
سبق

وجّه مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، جميع المدارس (بنين) بإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس داخل المدرسة.

وقال "الزائدي" في التعميم الموجّه لجميع مدارس مكة المكرمة (بنين): إنه بناءً على التعميم البرقي العاجل من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي بني على برقية وزير الداخلية، المشار فيها إلى الأمر الملكي الكريم، وبناء على تعميم وزير التعليم القاضي بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 1441هـ؛ فقد وجه منسوبي المدارس بإقامة صلاة الاستسقاء في المدرسة تأسّياً بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عند الحاجة إلى نزول المطر.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
07:22 PM

"طلاب مكة" يستعدّون لأداء صلاة الاستسقاء داخل مدارسهم.. غدًا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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109

وجّه مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، جميع المدارس (بنين) بإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس داخل المدرسة.

وقال "الزائدي" في التعميم الموجّه لجميع مدارس مكة المكرمة (بنين): إنه بناءً على التعميم البرقي العاجل من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي بني على برقية وزير الداخلية، المشار فيها إلى الأمر الملكي الكريم، وبناء على تعميم وزير التعليم القاضي بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 1441هـ؛ فقد وجه منسوبي المدارس بإقامة صلاة الاستسقاء في المدرسة تأسّياً بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عند الحاجة إلى نزول المطر.

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