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الاتفاق: المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي.. وتجديد الثقة بالعطوي

أعلن نادي الاتفاق تعيين محمد المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق خلفاً للرئيس السابق هلال الطويرقي وذلك في الاجتماع الذي عقد بحضور العضويين الذهبيين للنادي عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل.

وجرى في الاجتماع الاطلاع على تقرير مفصل من المدرب الوطني خالد العطوي عن سير العمل في الفريق الأول لنادي الاتفاق، وخرج الاجتماع بتجديد الثقة بالمدرب الوطني خالد العطوي مقدمين له كامل الدعم في الفترة المقبلة.

الاتفاق محمد المسحل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق: المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي.. وتجديد الثقة بالعطوي
سبق

أعلن نادي الاتفاق تعيين محمد المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق خلفاً للرئيس السابق هلال الطويرقي وذلك في الاجتماع الذي عقد بحضور العضويين الذهبيين للنادي عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل.

وجرى في الاجتماع الاطلاع على تقرير مفصل من المدرب الوطني خالد العطوي عن سير العمل في الفريق الأول لنادي الاتفاق، وخرج الاجتماع بتجديد الثقة بالمدرب الوطني خالد العطوي مقدمين له كامل الدعم في الفترة المقبلة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
08:58 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
09:18 PM

الاتفاق: المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي.. وتجديد الثقة بالعطوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلن نادي الاتفاق تعيين محمد المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق خلفاً للرئيس السابق هلال الطويرقي وذلك في الاجتماع الذي عقد بحضور العضويين الذهبيين للنادي عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل.

وجرى في الاجتماع الاطلاع على تقرير مفصل من المدرب الوطني خالد العطوي عن سير العمل في الفريق الأول لنادي الاتفاق، وخرج الاجتماع بتجديد الثقة بالمدرب الوطني خالد العطوي مقدمين له كامل الدعم في الفترة المقبلة.

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