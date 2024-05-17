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بريطانيا تسجل 170 وفاة جديدة بسبب كورونا

وصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 34636 حالة وفاة

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها سجلت وفاة 170 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما، خلال المؤتمر الإعلامي اليومي: إن الاختبارات أثبتت إصابة 243303 أشخاص بالفيروس بزيادة 3142 شخصاً منذ يوم أمس السبت، وأضاف أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة بلغ 34636 حالة وفاة، مشيراً إلى أن حصيلة وفيات اليوم تقل كثيراً عن حصيلة وفيات يوم أمس السبت التي بلغت 468 حالة.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تسجل 170 وفاة جديدة بسبب كورونا
سبق

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها سجلت وفاة 170 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما، خلال المؤتمر الإعلامي اليومي: إن الاختبارات أثبتت إصابة 243303 أشخاص بالفيروس بزيادة 3142 شخصاً منذ يوم أمس السبت، وأضاف أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة بلغ 34636 حالة وفاة، مشيراً إلى أن حصيلة وفيات اليوم تقل كثيراً عن حصيلة وفيات يوم أمس السبت التي بلغت 468 حالة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
09:52 PM

بريطانيا تسجل 170 وفاة جديدة بسبب كورونا

وصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 34636 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها سجلت وفاة 170 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما، خلال المؤتمر الإعلامي اليومي: إن الاختبارات أثبتت إصابة 243303 أشخاص بالفيروس بزيادة 3142 شخصاً منذ يوم أمس السبت، وأضاف أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة بلغ 34636 حالة وفاة، مشيراً إلى أن حصيلة وفيات اليوم تقل كثيراً عن حصيلة وفيات يوم أمس السبت التي بلغت 468 حالة.

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