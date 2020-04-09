إيران تصل لـ66220 إصابة و4110 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66220 حالة.
كما كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4110 حالات وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66220 حالة.
كما كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4110 حالات وفاة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66220 حالة.
كما كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4110 حالات وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66220 حالة.
كما كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4110 حالات وفاة.