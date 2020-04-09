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إيران تصل لـ66220 إصابة و4110 وفيات بكورونا

"الصحة" سجلت 1634 إصابة و117 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66220 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4110 حالات وفاة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تصل لـ66220 إصابة و4110 وفيات بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66220 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4110 حالات وفاة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:03 PM

إيران تصل لـ66220 إصابة و4110 وفيات بكورونا

"الصحة" سجلت 1634 إصابة و117 حالة وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66220 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4110 حالات وفاة.

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