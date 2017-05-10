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مع زيادة الإصابات.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من "موجة كورونا" ثانية

قال: يمكن أن ينتشر الفيروس على نطاق واسع من جديد في أي وقت

حذر رئيس كوريا الجنوبية من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة عدد حالات الإصابة الجديدة للتزايد لتصل إلى أعلى مستوى في شهر، في وقت شرعت فيه السلطات في تخفيف بعض القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

وحذر الرئيس مون جيه إن، من أن الأمر لم ينته بعد، قائلًا إن تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفًا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت، مشيرًا إلى احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في أواخر العام الحالي.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ التاسع من أبريل، في حين ظل عدد الوفيات الإجمالي من المرض في البلاد عند 256.

ووفق "سكاي نيوز": تركزت الحالات الجديدة في مجموعة من الملاهي الليلية؛ مما دفع السلطات لإغلاق كل منشآت الترفيه الليلية في العاصمة سول مؤقتًا.

وجاء هذا التطور بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت بعض قيود التباعد الاجتماعي، وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

وعاودت حالات الإصابة الارتفاع عقب تفشٍّ تركز في عدد من الملاهي الليلية بسول كان رجل في أواخر العشرينيات قد زارها قبل أن تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ومن بين 26 حالة عدوى محلية في الحالات المسجلة، هناك 24 حالة متصلة بهذا الرجل؛ مما يرفع عدد الإصابات بسببه إلى 54 حتى الآن وفقًا للمراكز الكورية.

يذكر أن كوريا الجنوبية لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا تذكر خلال الأيام العشرة الماضية، مع بلوغ الحصيلة اليومية لحالات الإصابة نحو عشر حالات أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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مع زيادة الإصابات.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من "موجة كورونا" ثانية
سبق

حذر رئيس كوريا الجنوبية من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة عدد حالات الإصابة الجديدة للتزايد لتصل إلى أعلى مستوى في شهر، في وقت شرعت فيه السلطات في تخفيف بعض القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

وحذر الرئيس مون جيه إن، من أن الأمر لم ينته بعد، قائلًا إن تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفًا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت، مشيرًا إلى احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في أواخر العام الحالي.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ التاسع من أبريل، في حين ظل عدد الوفيات الإجمالي من المرض في البلاد عند 256.

ووفق "سكاي نيوز": تركزت الحالات الجديدة في مجموعة من الملاهي الليلية؛ مما دفع السلطات لإغلاق كل منشآت الترفيه الليلية في العاصمة سول مؤقتًا.

وجاء هذا التطور بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت بعض قيود التباعد الاجتماعي، وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

وعاودت حالات الإصابة الارتفاع عقب تفشٍّ تركز في عدد من الملاهي الليلية بسول كان رجل في أواخر العشرينيات قد زارها قبل أن تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ومن بين 26 حالة عدوى محلية في الحالات المسجلة، هناك 24 حالة متصلة بهذا الرجل؛ مما يرفع عدد الإصابات بسببه إلى 54 حتى الآن وفقًا للمراكز الكورية.

يذكر أن كوريا الجنوبية لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا تذكر خلال الأيام العشرة الماضية، مع بلوغ الحصيلة اليومية لحالات الإصابة نحو عشر حالات أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:57 PM

مع زيادة الإصابات.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من "موجة كورونا" ثانية

قال: يمكن أن ينتشر الفيروس على نطاق واسع من جديد في أي وقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر رئيس كوريا الجنوبية من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة عدد حالات الإصابة الجديدة للتزايد لتصل إلى أعلى مستوى في شهر، في وقت شرعت فيه السلطات في تخفيف بعض القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

وحذر الرئيس مون جيه إن، من أن الأمر لم ينته بعد، قائلًا إن تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفًا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت، مشيرًا إلى احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في أواخر العام الحالي.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ التاسع من أبريل، في حين ظل عدد الوفيات الإجمالي من المرض في البلاد عند 256.

ووفق "سكاي نيوز": تركزت الحالات الجديدة في مجموعة من الملاهي الليلية؛ مما دفع السلطات لإغلاق كل منشآت الترفيه الليلية في العاصمة سول مؤقتًا.

وجاء هذا التطور بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت بعض قيود التباعد الاجتماعي، وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

وعاودت حالات الإصابة الارتفاع عقب تفشٍّ تركز في عدد من الملاهي الليلية بسول كان رجل في أواخر العشرينيات قد زارها قبل أن تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ومن بين 26 حالة عدوى محلية في الحالات المسجلة، هناك 24 حالة متصلة بهذا الرجل؛ مما يرفع عدد الإصابات بسببه إلى 54 حتى الآن وفقًا للمراكز الكورية.

يذكر أن كوريا الجنوبية لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا تذكر خلال الأيام العشرة الماضية، مع بلوغ الحصيلة اليومية لحالات الإصابة نحو عشر حالات أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

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