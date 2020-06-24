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محافظ المسارحة يستقبل رئيس وأعضاء "فرسان قفز الحواجز"

أكد دعمه بكل ما يستطيع للجمعية

استقبل محافظ أحد المسارحة، عبد الله الريثي، في مكتبه صباح اليوم، رئيس جمعية فرسان قفز الحواجز بمنطقة جازان، الدكتور محمد بن علي قحل، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال المحافظ: إن هذه الجمعية نوعية كونها الأولى لهذه الرياضة الأصيلة في المملكة.

وأكد دعمه بكل ما يستطيع لهذه الجمعية لكون مقرها محافظة أحد المسارحة، حاثًّا الجميع على بذل الجهود لقيام الجمعية بدورها المأمول.

ووجّه الدكتور محمد قحل، شكره الكبير للمحافظ "الريثي" على استقباله لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وتشجيعه ودعمه وتذليله للصعاب كافة، التي تعين على نجاح الجمعية وعملها في المستقبل.

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محافظ المسارحة يستقبل رئيس وأعضاء "فرسان قفز الحواجز"
سبق

استقبل محافظ أحد المسارحة، عبد الله الريثي، في مكتبه صباح اليوم، رئيس جمعية فرسان قفز الحواجز بمنطقة جازان، الدكتور محمد بن علي قحل، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال المحافظ: إن هذه الجمعية نوعية كونها الأولى لهذه الرياضة الأصيلة في المملكة.

وأكد دعمه بكل ما يستطيع لهذه الجمعية لكون مقرها محافظة أحد المسارحة، حاثًّا الجميع على بذل الجهود لقيام الجمعية بدورها المأمول.

ووجّه الدكتور محمد قحل، شكره الكبير للمحافظ "الريثي" على استقباله لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وتشجيعه ودعمه وتذليله للصعاب كافة، التي تعين على نجاح الجمعية وعملها في المستقبل.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
06:04 PM

محافظ المسارحة يستقبل رئيس وأعضاء "فرسان قفز الحواجز"

أكد دعمه بكل ما يستطيع للجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل محافظ أحد المسارحة، عبد الله الريثي، في مكتبه صباح اليوم، رئيس جمعية فرسان قفز الحواجز بمنطقة جازان، الدكتور محمد بن علي قحل، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال المحافظ: إن هذه الجمعية نوعية كونها الأولى لهذه الرياضة الأصيلة في المملكة.

وأكد دعمه بكل ما يستطيع لهذه الجمعية لكون مقرها محافظة أحد المسارحة، حاثًّا الجميع على بذل الجهود لقيام الجمعية بدورها المأمول.

ووجّه الدكتور محمد قحل، شكره الكبير للمحافظ "الريثي" على استقباله لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وتشجيعه ودعمه وتذليله للصعاب كافة، التي تعين على نجاح الجمعية وعملها في المستقبل.

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