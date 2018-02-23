لجنة التحكيم النسائية في جائزة الملك سلمان تبدأ التصفيات النهائية للمتسابقات .. اليوم

تستمع إلى 15 متسابقة في الفترتين .. تستمر 3 أيام

بدأت اليوم لجنة التحكيم النسائية في جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، مباشرة أعمال التصفيات النهائية للمتسابقات المـتأهلات للجائزة من مختلف مناطق المملكة، وتتكون اللجنة من: الدكتورة لولوة بنت عبدالكريم المفلح، الدكتورة نادية بنت إبراهيم النفيسة، منيرة بنت محمد الدوسري، رقية بنت إبراهيم عبدالحكيم، الدكتورة حصة بنت حمد الحواس.

واستمعت لجنة المُحكمات في الفترة الصباحية إلى سبع متسابقات، وفي الفترة المسائية تستمع إلى ثماني متسابقات.

الجدير بالذكر أن التصفيات تستمر ثلاثة أيام، وتستعرض اللجنة اثنتين وستين متسابقة يتنافسن في خمسة فروع.