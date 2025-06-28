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"التعاون الإسلامي" تستنكر بشدة اقتحام سفارة البحرين في بغداد

أعمال تخريبية مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية بغداد، والأعمال التخريبية التي أعقبت ذلك؛ عادّةً ذلك مخالفةً صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية.

ودعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحكومة العراقية إلى بذل كل جهودها لحماية البعثات الدبلوماسية؛ وفقًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى ملاحقة المتسببين في حادثة اقتحام سفارة مملكة البحرين في بغداد وتقديمهم للعدالة.

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"التعاون الإسلامي" تستنكر بشدة اقتحام سفارة البحرين في بغداد
سبق

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية بغداد، والأعمال التخريبية التي أعقبت ذلك؛ عادّةً ذلك مخالفةً صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية.

ودعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحكومة العراقية إلى بذل كل جهودها لحماية البعثات الدبلوماسية؛ وفقًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى ملاحقة المتسببين في حادثة اقتحام سفارة مملكة البحرين في بغداد وتقديمهم للعدالة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
02:32 PM

"التعاون الإسلامي" تستنكر بشدة اقتحام سفارة البحرين في بغداد

أعمال تخريبية مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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443

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية بغداد، والأعمال التخريبية التي أعقبت ذلك؛ عادّةً ذلك مخالفةً صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية.

ودعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحكومة العراقية إلى بذل كل جهودها لحماية البعثات الدبلوماسية؛ وفقًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى ملاحقة المتسببين في حادثة اقتحام سفارة مملكة البحرين في بغداد وتقديمهم للعدالة.

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