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بعد استبعاد احتمالات التوتر بالشرق الأوسط .. أسعار النفط تتراجع 1.5 %

"برنت" يكسر حدود الـ 68 دولاراً نزولاً .. والخام الأمريكي عند الـ 62

تراجعت أسعار النفط، اليوم، على خلفية إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وانخفض "برنت" 1.5 في المئة إلى 67.86 دولار للبرميل وسجّل سابقاً 68.14 دولار.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقتٍ سابق 1.5 في المئة إلى 62.30 دولار.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد استبعاد احتمالات التوتر بالشرق الأوسط .. أسعار النفط تتراجع 1.5 %
سبق

تراجعت أسعار النفط، اليوم، على خلفية إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وانخفض "برنت" 1.5 في المئة إلى 67.86 دولار للبرميل وسجّل سابقاً 68.14 دولار.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقتٍ سابق 1.5 في المئة إلى 62.30 دولار.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
11:18 AM

بعد استبعاد احتمالات التوتر بالشرق الأوسط .. أسعار النفط تتراجع 1.5 %

"برنت" يكسر حدود الـ 68 دولاراً نزولاً .. والخام الأمريكي عند الـ 62

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تراجعت أسعار النفط، اليوم، على خلفية إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وانخفض "برنت" 1.5 في المئة إلى 67.86 دولار للبرميل وسجّل سابقاً 68.14 دولار.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقتٍ سابق 1.5 في المئة إلى 62.30 دولار.

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