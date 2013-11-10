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مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم ندوة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال بمأرب

استهدفت 30 من الآباء والأمهات ممن يخضع أطفالهم لتأهيل نفسي واجتماعي

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بمدينة مأرب؛ ندوة توعوية خاصة برفع الوعي المجتمعي عن تجنيد الأطفال والمخاطر التي تواجه الأطفال في جبهات القتال.

واستهدفت الندوة 30 من الآباء والأمهات ممن يخضع أطفالهم لتأهيل نفسي واجتماعي، برعاية من المركز؛ بهدف إشراكهم في عملية التأهيل وتعريفهم بحقوق الأطفال والمخاطر التي تلحق بهم في جبهات القتال، إضافة إلى تعريفهم باتفاقيات حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، وعن المسؤولية القانونية إزاء جريمة تجنيد الأطفال.


وأبدى أولياء الأمور تفاعلهم مع الندوة التي تخلّلتها مداخلاتهم التي أفصحت جزءًا من معاناتهم مع أطفالهم، خصوصًا بعد أن أصبحوا هدفًا للجماعات المسلّحة التي اقتادتهم إلى جبهات القتال دون مراعاة لطفولتهم وصغر سنّهم.


وينفّذ المركز الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، والذي يستهدف فيه أيضًا توعية أفراد المجتمع بمخاطر التجنيد القسري للصغار.

مركز الملك سلمان للإغاثة مأرب تجنيد الأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم ندوة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال بمأرب
سبق

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بمدينة مأرب؛ ندوة توعوية خاصة برفع الوعي المجتمعي عن تجنيد الأطفال والمخاطر التي تواجه الأطفال في جبهات القتال.

واستهدفت الندوة 30 من الآباء والأمهات ممن يخضع أطفالهم لتأهيل نفسي واجتماعي، برعاية من المركز؛ بهدف إشراكهم في عملية التأهيل وتعريفهم بحقوق الأطفال والمخاطر التي تلحق بهم في جبهات القتال، إضافة إلى تعريفهم باتفاقيات حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، وعن المسؤولية القانونية إزاء جريمة تجنيد الأطفال.


وأبدى أولياء الأمور تفاعلهم مع الندوة التي تخلّلتها مداخلاتهم التي أفصحت جزءًا من معاناتهم مع أطفالهم، خصوصًا بعد أن أصبحوا هدفًا للجماعات المسلّحة التي اقتادتهم إلى جبهات القتال دون مراعاة لطفولتهم وصغر سنّهم.


وينفّذ المركز الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، والذي يستهدف فيه أيضًا توعية أفراد المجتمع بمخاطر التجنيد القسري للصغار.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
05:47 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم ندوة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال بمأرب

استهدفت 30 من الآباء والأمهات ممن يخضع أطفالهم لتأهيل نفسي واجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بمدينة مأرب؛ ندوة توعوية خاصة برفع الوعي المجتمعي عن تجنيد الأطفال والمخاطر التي تواجه الأطفال في جبهات القتال.

واستهدفت الندوة 30 من الآباء والأمهات ممن يخضع أطفالهم لتأهيل نفسي واجتماعي، برعاية من المركز؛ بهدف إشراكهم في عملية التأهيل وتعريفهم بحقوق الأطفال والمخاطر التي تلحق بهم في جبهات القتال، إضافة إلى تعريفهم باتفاقيات حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، وعن المسؤولية القانونية إزاء جريمة تجنيد الأطفال.


وأبدى أولياء الأمور تفاعلهم مع الندوة التي تخلّلتها مداخلاتهم التي أفصحت جزءًا من معاناتهم مع أطفالهم، خصوصًا بعد أن أصبحوا هدفًا للجماعات المسلّحة التي اقتادتهم إلى جبهات القتال دون مراعاة لطفولتهم وصغر سنّهم.


وينفّذ المركز الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، والذي يستهدف فيه أيضًا توعية أفراد المجتمع بمخاطر التجنيد القسري للصغار.

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