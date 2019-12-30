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"تويتر" تكشف سر الاختفاء المفاجئ لتغريدات ترامب

هل بسبب بلاغ أحد أعضاء جهاز الاستخبارات الأمريكي؟

كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر"، السر وراء الاختفاء المفاجئ لبعض تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو"، تقريرًا حول سر اختفاء تغريدات ترامب، التي كان يتحدث فيها عن مساعي عزله من منصبه.

وبدأ الأمر عندما أعاد ترامب نشر تغريدة من حساب مؤيد له؛ ولكن بعد فترة اختفت التغريدة؛ وهو ما أرجعه البعض إلى حذف ترامب تغريدته؛ وهو ما نفاه في وقت لاحق؛ مما جعل إدارة "تويتر" تخرج لتعلق على تلك الواقعة؛ خاصة وأن تغريدة أخرى لترامب، قال عدد كبير من متابعيه (البالغ عددهم 68 مليون شخص) إنهم لم يتمكنوا من مشاهدتها؛ مما دفع الكثيرين للحديث عن احتمالية "حجب" تويتر لتغريدات الرئيس الأمريكي.

ولكن "دعم تويتر"، نشر بيانًا قال فيه: "هذا الاختفاء للتغريدات، وعدم تمكّن البعض من مشاهدتها؛ يأتي بسبب انقطاع في التيار الكهربائي في أحد أنظمتنا؛ وهو ما جعل تغريدات ترامب وعدد آخر من المستخدمين مرئية للبعض على ملفات تعريف الحساب ومختفية للبعض".

وتابع "دعم تويتر" بقوله: "ما زلنا نعمل على إصلاح هذا العطل، ونعتذر عن أي لبس أو لغط حدث بسببه".

كما قالت المتحدثة باسم "تويتر": نعلم أن حساب ترامب كان من بين المتضررين.

وما أثار لغطًا أيضًا أن تغريدة ترامب المختفية ظهر بجانبها أنها اختفت بناء على بلاغ من شخص ظهر اسمه بجوارها، وظهر أنه أحد أعضاء جهاز الاستخبارات الأمريكي، رغم اختفائها بعد فترة وجيزة.

واعتذرت "تويتر" عن ظهور اسم المُبلِغ؛ خاصة وأنه ينتهك سياسة "تويتر" التي تحتفظ بأسماء المبلغين عن أي مخالفات سرية، وأرجعتها إلى العطل الذي ضرب حساب الرئيس الأمريكي.

تويتر ترامب تغريدات ترامب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تكشف سر الاختفاء المفاجئ لتغريدات ترامب
سبق

كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر"، السر وراء الاختفاء المفاجئ لبعض تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو"، تقريرًا حول سر اختفاء تغريدات ترامب، التي كان يتحدث فيها عن مساعي عزله من منصبه.

وبدأ الأمر عندما أعاد ترامب نشر تغريدة من حساب مؤيد له؛ ولكن بعد فترة اختفت التغريدة؛ وهو ما أرجعه البعض إلى حذف ترامب تغريدته؛ وهو ما نفاه في وقت لاحق؛ مما جعل إدارة "تويتر" تخرج لتعلق على تلك الواقعة؛ خاصة وأن تغريدة أخرى لترامب، قال عدد كبير من متابعيه (البالغ عددهم 68 مليون شخص) إنهم لم يتمكنوا من مشاهدتها؛ مما دفع الكثيرين للحديث عن احتمالية "حجب" تويتر لتغريدات الرئيس الأمريكي.

ولكن "دعم تويتر"، نشر بيانًا قال فيه: "هذا الاختفاء للتغريدات، وعدم تمكّن البعض من مشاهدتها؛ يأتي بسبب انقطاع في التيار الكهربائي في أحد أنظمتنا؛ وهو ما جعل تغريدات ترامب وعدد آخر من المستخدمين مرئية للبعض على ملفات تعريف الحساب ومختفية للبعض".

وتابع "دعم تويتر" بقوله: "ما زلنا نعمل على إصلاح هذا العطل، ونعتذر عن أي لبس أو لغط حدث بسببه".

كما قالت المتحدثة باسم "تويتر": نعلم أن حساب ترامب كان من بين المتضررين.

وما أثار لغطًا أيضًا أن تغريدة ترامب المختفية ظهر بجانبها أنها اختفت بناء على بلاغ من شخص ظهر اسمه بجوارها، وظهر أنه أحد أعضاء جهاز الاستخبارات الأمريكي، رغم اختفائها بعد فترة وجيزة.

واعتذرت "تويتر" عن ظهور اسم المُبلِغ؛ خاصة وأنه ينتهك سياسة "تويتر" التي تحتفظ بأسماء المبلغين عن أي مخالفات سرية، وأرجعتها إلى العطل الذي ضرب حساب الرئيس الأمريكي.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
09:47 AM

"تويتر" تكشف سر الاختفاء المفاجئ لتغريدات ترامب

هل بسبب بلاغ أحد أعضاء جهاز الاستخبارات الأمريكي؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر"، السر وراء الاختفاء المفاجئ لبعض تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو"، تقريرًا حول سر اختفاء تغريدات ترامب، التي كان يتحدث فيها عن مساعي عزله من منصبه.

وبدأ الأمر عندما أعاد ترامب نشر تغريدة من حساب مؤيد له؛ ولكن بعد فترة اختفت التغريدة؛ وهو ما أرجعه البعض إلى حذف ترامب تغريدته؛ وهو ما نفاه في وقت لاحق؛ مما جعل إدارة "تويتر" تخرج لتعلق على تلك الواقعة؛ خاصة وأن تغريدة أخرى لترامب، قال عدد كبير من متابعيه (البالغ عددهم 68 مليون شخص) إنهم لم يتمكنوا من مشاهدتها؛ مما دفع الكثيرين للحديث عن احتمالية "حجب" تويتر لتغريدات الرئيس الأمريكي.

ولكن "دعم تويتر"، نشر بيانًا قال فيه: "هذا الاختفاء للتغريدات، وعدم تمكّن البعض من مشاهدتها؛ يأتي بسبب انقطاع في التيار الكهربائي في أحد أنظمتنا؛ وهو ما جعل تغريدات ترامب وعدد آخر من المستخدمين مرئية للبعض على ملفات تعريف الحساب ومختفية للبعض".

وتابع "دعم تويتر" بقوله: "ما زلنا نعمل على إصلاح هذا العطل، ونعتذر عن أي لبس أو لغط حدث بسببه".

كما قالت المتحدثة باسم "تويتر": نعلم أن حساب ترامب كان من بين المتضررين.

وما أثار لغطًا أيضًا أن تغريدة ترامب المختفية ظهر بجانبها أنها اختفت بناء على بلاغ من شخص ظهر اسمه بجوارها، وظهر أنه أحد أعضاء جهاز الاستخبارات الأمريكي، رغم اختفائها بعد فترة وجيزة.

واعتذرت "تويتر" عن ظهور اسم المُبلِغ؛ خاصة وأنه ينتهك سياسة "تويتر" التي تحتفظ بأسماء المبلغين عن أي مخالفات سرية، وأرجعتها إلى العطل الذي ضرب حساب الرئيس الأمريكي.

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