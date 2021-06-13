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صرخة مواطنة عبر إعلامي سعودي: افحصوا هذا الرجل قبل أن أتورط بالزواج منه!

قالت: هل يرضاه المسؤول زوجًا لابنته؟

ينقل الكاتب والإعلامي فوزي صادق صرخة مواطنة تبعثها للمسؤولين وصانعي القرار، بشأن الفحص قبل الزواج، مطالبة أن يتضمن الفحص النفسي للشباب والفتيات، راوية كيف تزوجت من شاب، دون أن تعلم أنه مصاب بمرض مزمن، يجعله شديد العصبية، بسبب تعاطي أدوية دائمة لمرضه، متسائلة: هل يرضى المسؤول أن يزوج ابنته لمثل هذا الرجل؟

الحكومة لم تقصر في برنامج الفحص قبل الزواج

وفي مقاله "افحصوه قبل ما ابتلش فيه!" بصحيفة "اليوم"، ينقل "صادق" عن رسالة المواطنة، قولها: "صرخة مني أنا المواطنة أبعثها لكم عن طريق الإعلامي فوزي صادق، وأتمنى أن تصل إلى صانع القرار، وبخصوص الفحص قبل الزواج، فالحكومة لم تقصر في برنامج الفحص المتعلق بالأمراض الوراثية وغيرها، لكن غفلنا عن أشياء مهمة ممكن أن تدمر مشروع الزواج، وتصبح الزيجة عالة وعكسية على المجتمع والوطن".

هذه حكايتي

وحسب "صادق"، تروي المواطنة حكايتها، وتقول: "مثلًا أنا تزوجت من شاب تضرب أقطابه ويصبح عصبيًا فجأة، ولأقل الأسباب، وعندما أخبرت والديه، قالا إنه يتناول أدوية دائمة لمرضه المزمن الذي لم أعرف عنه شيئًا إلا بعد الزواج، ومن تأثيراته السلبية أنه يرفع لديه الضغط ويؤثر في سلوكه وطباعه، وعندما اشتكيت عند المحكمة قال لي المحامي: يمكنك المطالبة بخلعه وتعويض، المصيبة أنني أنجبت منه صبيًا وسيكون ضحية إن خلعته".

أطالب بالفحص النفسي للمقدمين على الزواج

وينقل "صادق" عن المواطنة قولها: "على العموم، أنا ضحية من ضحايا (زوجوه يمكن يطيب أو يعقل)، وأقول لصاحب القرار (تخيلني ابنتك)، هل يرضيك وضعي؟ لذا أرجو وضع عدد من الأطباء بمراكز الفحص قبل الزواج، متخصصين لاصطياد هؤلاء، كدكتور نفسية أو أعصاب، وأخصائي اجتماعي، ويضاف ضمن برنامج الفحص، ولو لدقائق، وهذا الكلام ليس للرجال فقط، حتى للنساء، وهكذا نطمئن قبل الإقبال على الموافقة، لأننا بصراحة لا نفهم ولا نعرف بالقضايا الطبية، وهذا (مو شغلنا كما يقال بالعامية) فربما أهل الاختصاص يعرفون الشخص حتى من جلوسه وكلامه، وسؤاله عن الأدوية التي يتناولها باستمرار وأرشيفه الصحي إن كان له ملف بالنفسية!".

أتمنى أني أوصلت رسالتي للمسؤولين

ويمضي "صادق" مع صرخة المواطنة وهي تقول: "أتمنى أني أوصلت رسالتي للمسؤولين، وصدقوني الأمر ليس بالأمر الصعب، هكذا سنمنع أن يقع الفأس على الرأس ونقلل من الانعكاسات السلبية التي سوف تصب على رأس المجتمع مع القضايا الأسرية، من طلاق ومصاريف على الدولة وغيرها، والتي نحن في غنى عنها بجلوس المقدمين على الزواج مع عدد معين من الأطباء".

واحدة من معارفي تزوجت (بالغش)

وحسب "صادق"، تنهي المواطنة قائلة: "كلمة أخيرة أوصلها، واحدة من معارفي تزوجت (بالغش) من شخص يراجع مستشفى الصحة النفسية من سنوات، ودار درى ودار ما درى كما قال (قحطة)، وأجلس عند أهلي معززة مكرمة أفضل من أسيرة عند زوج لا يطاق".

الكاتب والإعلامي فوزي صادق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صرخة مواطنة عبر إعلامي سعودي: افحصوا هذا الرجل قبل أن أتورط بالزواج منه!
سبق

ينقل الكاتب والإعلامي فوزي صادق صرخة مواطنة تبعثها للمسؤولين وصانعي القرار، بشأن الفحص قبل الزواج، مطالبة أن يتضمن الفحص النفسي للشباب والفتيات، راوية كيف تزوجت من شاب، دون أن تعلم أنه مصاب بمرض مزمن، يجعله شديد العصبية، بسبب تعاطي أدوية دائمة لمرضه، متسائلة: هل يرضى المسؤول أن يزوج ابنته لمثل هذا الرجل؟

الحكومة لم تقصر في برنامج الفحص قبل الزواج

وفي مقاله "افحصوه قبل ما ابتلش فيه!" بصحيفة "اليوم"، ينقل "صادق" عن رسالة المواطنة، قولها: "صرخة مني أنا المواطنة أبعثها لكم عن طريق الإعلامي فوزي صادق، وأتمنى أن تصل إلى صانع القرار، وبخصوص الفحص قبل الزواج، فالحكومة لم تقصر في برنامج الفحص المتعلق بالأمراض الوراثية وغيرها، لكن غفلنا عن أشياء مهمة ممكن أن تدمر مشروع الزواج، وتصبح الزيجة عالة وعكسية على المجتمع والوطن".

هذه حكايتي

وحسب "صادق"، تروي المواطنة حكايتها، وتقول: "مثلًا أنا تزوجت من شاب تضرب أقطابه ويصبح عصبيًا فجأة، ولأقل الأسباب، وعندما أخبرت والديه، قالا إنه يتناول أدوية دائمة لمرضه المزمن الذي لم أعرف عنه شيئًا إلا بعد الزواج، ومن تأثيراته السلبية أنه يرفع لديه الضغط ويؤثر في سلوكه وطباعه، وعندما اشتكيت عند المحكمة قال لي المحامي: يمكنك المطالبة بخلعه وتعويض، المصيبة أنني أنجبت منه صبيًا وسيكون ضحية إن خلعته".

أطالب بالفحص النفسي للمقدمين على الزواج

وينقل "صادق" عن المواطنة قولها: "على العموم، أنا ضحية من ضحايا (زوجوه يمكن يطيب أو يعقل)، وأقول لصاحب القرار (تخيلني ابنتك)، هل يرضيك وضعي؟ لذا أرجو وضع عدد من الأطباء بمراكز الفحص قبل الزواج، متخصصين لاصطياد هؤلاء، كدكتور نفسية أو أعصاب، وأخصائي اجتماعي، ويضاف ضمن برنامج الفحص، ولو لدقائق، وهذا الكلام ليس للرجال فقط، حتى للنساء، وهكذا نطمئن قبل الإقبال على الموافقة، لأننا بصراحة لا نفهم ولا نعرف بالقضايا الطبية، وهذا (مو شغلنا كما يقال بالعامية) فربما أهل الاختصاص يعرفون الشخص حتى من جلوسه وكلامه، وسؤاله عن الأدوية التي يتناولها باستمرار وأرشيفه الصحي إن كان له ملف بالنفسية!".

أتمنى أني أوصلت رسالتي للمسؤولين

ويمضي "صادق" مع صرخة المواطنة وهي تقول: "أتمنى أني أوصلت رسالتي للمسؤولين، وصدقوني الأمر ليس بالأمر الصعب، هكذا سنمنع أن يقع الفأس على الرأس ونقلل من الانعكاسات السلبية التي سوف تصب على رأس المجتمع مع القضايا الأسرية، من طلاق ومصاريف على الدولة وغيرها، والتي نحن في غنى عنها بجلوس المقدمين على الزواج مع عدد معين من الأطباء".

واحدة من معارفي تزوجت (بالغش)

وحسب "صادق"، تنهي المواطنة قائلة: "كلمة أخيرة أوصلها، واحدة من معارفي تزوجت (بالغش) من شخص يراجع مستشفى الصحة النفسية من سنوات، ودار درى ودار ما درى كما قال (قحطة)، وأجلس عند أهلي معززة مكرمة أفضل من أسيرة عند زوج لا يطاق".

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:16 PM

صرخة مواطنة عبر إعلامي سعودي: افحصوا هذا الرجل قبل أن أتورط بالزواج منه!

قالت: هل يرضاه المسؤول زوجًا لابنته؟

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أيمن حسن - الرياض
1
993

ينقل الكاتب والإعلامي فوزي صادق صرخة مواطنة تبعثها للمسؤولين وصانعي القرار، بشأن الفحص قبل الزواج، مطالبة أن يتضمن الفحص النفسي للشباب والفتيات، راوية كيف تزوجت من شاب، دون أن تعلم أنه مصاب بمرض مزمن، يجعله شديد العصبية، بسبب تعاطي أدوية دائمة لمرضه، متسائلة: هل يرضى المسؤول أن يزوج ابنته لمثل هذا الرجل؟

الحكومة لم تقصر في برنامج الفحص قبل الزواج

وفي مقاله "افحصوه قبل ما ابتلش فيه!" بصحيفة "اليوم"، ينقل "صادق" عن رسالة المواطنة، قولها: "صرخة مني أنا المواطنة أبعثها لكم عن طريق الإعلامي فوزي صادق، وأتمنى أن تصل إلى صانع القرار، وبخصوص الفحص قبل الزواج، فالحكومة لم تقصر في برنامج الفحص المتعلق بالأمراض الوراثية وغيرها، لكن غفلنا عن أشياء مهمة ممكن أن تدمر مشروع الزواج، وتصبح الزيجة عالة وعكسية على المجتمع والوطن".

هذه حكايتي

وحسب "صادق"، تروي المواطنة حكايتها، وتقول: "مثلًا أنا تزوجت من شاب تضرب أقطابه ويصبح عصبيًا فجأة، ولأقل الأسباب، وعندما أخبرت والديه، قالا إنه يتناول أدوية دائمة لمرضه المزمن الذي لم أعرف عنه شيئًا إلا بعد الزواج، ومن تأثيراته السلبية أنه يرفع لديه الضغط ويؤثر في سلوكه وطباعه، وعندما اشتكيت عند المحكمة قال لي المحامي: يمكنك المطالبة بخلعه وتعويض، المصيبة أنني أنجبت منه صبيًا وسيكون ضحية إن خلعته".

أطالب بالفحص النفسي للمقدمين على الزواج

وينقل "صادق" عن المواطنة قولها: "على العموم، أنا ضحية من ضحايا (زوجوه يمكن يطيب أو يعقل)، وأقول لصاحب القرار (تخيلني ابنتك)، هل يرضيك وضعي؟ لذا أرجو وضع عدد من الأطباء بمراكز الفحص قبل الزواج، متخصصين لاصطياد هؤلاء، كدكتور نفسية أو أعصاب، وأخصائي اجتماعي، ويضاف ضمن برنامج الفحص، ولو لدقائق، وهذا الكلام ليس للرجال فقط، حتى للنساء، وهكذا نطمئن قبل الإقبال على الموافقة، لأننا بصراحة لا نفهم ولا نعرف بالقضايا الطبية، وهذا (مو شغلنا كما يقال بالعامية) فربما أهل الاختصاص يعرفون الشخص حتى من جلوسه وكلامه، وسؤاله عن الأدوية التي يتناولها باستمرار وأرشيفه الصحي إن كان له ملف بالنفسية!".

أتمنى أني أوصلت رسالتي للمسؤولين

ويمضي "صادق" مع صرخة المواطنة وهي تقول: "أتمنى أني أوصلت رسالتي للمسؤولين، وصدقوني الأمر ليس بالأمر الصعب، هكذا سنمنع أن يقع الفأس على الرأس ونقلل من الانعكاسات السلبية التي سوف تصب على رأس المجتمع مع القضايا الأسرية، من طلاق ومصاريف على الدولة وغيرها، والتي نحن في غنى عنها بجلوس المقدمين على الزواج مع عدد معين من الأطباء".

واحدة من معارفي تزوجت (بالغش)

وحسب "صادق"، تنهي المواطنة قائلة: "كلمة أخيرة أوصلها، واحدة من معارفي تزوجت (بالغش) من شخص يراجع مستشفى الصحة النفسية من سنوات، ودار درى ودار ما درى كما قال (قحطة)، وأجلس عند أهلي معززة مكرمة أفضل من أسيرة عند زوج لا يطاق".

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