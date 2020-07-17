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أمانة عسير تشغِّل "الحاويات الضاغطة" لأول مرة في المنطقة

لوضع حلول جذرية لتراكم النفايات

بدأت أمانة منطقة عسير تشغيل الحاويات الضاغطة في عدد من المواقع بمدينة أبها؛ وذلك في إطار خطط الأمانة للتعامل مع النفايات بأنواعها كافة، والارتقاء بمستوى خدمات النظافة.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الحاويات الجديدة ستعمل بنظام الضغط الآلي لأول مرة في منطقة عسير؛ ما سيُحدث نقلة نوعية على مستوى خدمات النظافة والمظهر العام للحد من عناصر التشوه البصري بمدينة أبها. مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة ستضع حلولاً جذرية لتراكم النفايات، وتقليل المساحات التي كانت تشغلها الحاويات، علاوة على تحسين المشهد الحضري.

فيما يتكون نظام الحاويات الجديد من حاوية يتصل بها جهاز لكبس النفايات بهدف تقليلها، وتخفيض حركة سيارات نقل النفايات على الطرقات العامة.

وبيّن "الحميدي" أن أمانة المنطقة تسعى جاهدة لتطوير خدمات النظافة عمومًا وبشكل مستمر لإدارة النفايات، والتخلص منها بشكل آمن من خلال استخدام أحدث الطرق في مجال إدارة النفايات.

الجدير بالذكر أن هذه التقنية الجديدة التي بدأت أمانة منطقة عسير بتشغيلها جاءت بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية، وبإنتاج محلي.

أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة عسير تشغِّل "الحاويات الضاغطة" لأول مرة في المنطقة
سبق

بدأت أمانة منطقة عسير تشغيل الحاويات الضاغطة في عدد من المواقع بمدينة أبها؛ وذلك في إطار خطط الأمانة للتعامل مع النفايات بأنواعها كافة، والارتقاء بمستوى خدمات النظافة.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الحاويات الجديدة ستعمل بنظام الضغط الآلي لأول مرة في منطقة عسير؛ ما سيُحدث نقلة نوعية على مستوى خدمات النظافة والمظهر العام للحد من عناصر التشوه البصري بمدينة أبها. مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة ستضع حلولاً جذرية لتراكم النفايات، وتقليل المساحات التي كانت تشغلها الحاويات، علاوة على تحسين المشهد الحضري.

فيما يتكون نظام الحاويات الجديد من حاوية يتصل بها جهاز لكبس النفايات بهدف تقليلها، وتخفيض حركة سيارات نقل النفايات على الطرقات العامة.

وبيّن "الحميدي" أن أمانة المنطقة تسعى جاهدة لتطوير خدمات النظافة عمومًا وبشكل مستمر لإدارة النفايات، والتخلص منها بشكل آمن من خلال استخدام أحدث الطرق في مجال إدارة النفايات.

الجدير بالذكر أن هذه التقنية الجديدة التي بدأت أمانة منطقة عسير بتشغيلها جاءت بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية، وبإنتاج محلي.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
09:12 PM

أمانة عسير تشغِّل "الحاويات الضاغطة" لأول مرة في المنطقة

لوضع حلول جذرية لتراكم النفايات

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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بدأت أمانة منطقة عسير تشغيل الحاويات الضاغطة في عدد من المواقع بمدينة أبها؛ وذلك في إطار خطط الأمانة للتعامل مع النفايات بأنواعها كافة، والارتقاء بمستوى خدمات النظافة.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الحاويات الجديدة ستعمل بنظام الضغط الآلي لأول مرة في منطقة عسير؛ ما سيُحدث نقلة نوعية على مستوى خدمات النظافة والمظهر العام للحد من عناصر التشوه البصري بمدينة أبها. مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة ستضع حلولاً جذرية لتراكم النفايات، وتقليل المساحات التي كانت تشغلها الحاويات، علاوة على تحسين المشهد الحضري.

فيما يتكون نظام الحاويات الجديد من حاوية يتصل بها جهاز لكبس النفايات بهدف تقليلها، وتخفيض حركة سيارات نقل النفايات على الطرقات العامة.

وبيّن "الحميدي" أن أمانة المنطقة تسعى جاهدة لتطوير خدمات النظافة عمومًا وبشكل مستمر لإدارة النفايات، والتخلص منها بشكل آمن من خلال استخدام أحدث الطرق في مجال إدارة النفايات.

الجدير بالذكر أن هذه التقنية الجديدة التي بدأت أمانة منطقة عسير بتشغيلها جاءت بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية، وبإنتاج محلي.

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