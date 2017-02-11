النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تؤكّد القبض على مُطلق النار "المستعرض بالأسلحة والحيوان المفترس"

"سبق" كانت قد انفردت بنشر خبر الإطاحة به .. تمّ توقيفه واُتخذت الإجراءات النظامية

أكّدت شرطة الرياض، اليوم، أنها ألقت القبض على مواطن تباهى بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار في الهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على شاب يبلغ من العمر 19 سنة؛ وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداوَل وهو يُطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منزل.

شرطة الرياض الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تؤكّد القبض على مُطلق النار "المستعرض بالأسلحة والحيوان المفترس"
سبق

أكّدت شرطة الرياض، اليوم، أنها ألقت القبض على مواطن تباهى بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار في الهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على شاب يبلغ من العمر 19 سنة؛ وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداوَل وهو يُطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منزل.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
10:40 AM

شرطة الرياض تؤكّد القبض على مُطلق النار "المستعرض بالأسلحة والحيوان المفترس"

"سبق" كانت قد انفردت بنشر خبر الإطاحة به .. تمّ توقيفه واُتخذت الإجراءات النظامية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
4,791

أكّدت شرطة الرياض، اليوم، أنها ألقت القبض على مواطن تباهى بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار في الهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على شاب يبلغ من العمر 19 سنة؛ وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداوَل وهو يُطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منزل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,500
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,287
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,138
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,618

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة