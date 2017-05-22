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ذوو "حمد السوري" يناشدون البحث عنه بعد اختفائه منذ 48 ساعة بحفر الباطن

والده لـ"سبق": ابني يعاني اعتلالات نفسية.. ويرتدي ثوبًا عسليًّا وشماغًا

تبحث شرطة محافظة "حفر الباطن" عن شاب سوري الجنسية، يبلغ من العمر ١٥ عامًا؛ وذلك بعد أن اختفى يوم أمس الأول من منزل والده الواقع في حي المحمدية.

وروى والد الشاب المفقود "حمد مؤيد الحمود" لـ"سبق" تفاصيل اختفاء ابنه، وقال: ابني يعاني اعتلالات نفسية، وكان قد اختفى من منزلنا لوجهة غير معلومة.

وأضاف: أثناء خروجه من المنزل كان يرتدي ثوبًا لونه عسلي، وشماغًا. مناشدًا مَن يتعرف عليه التواصل على الرقم ٠٥٥٧٩٩٨٤٨٠، أو إبلاغ أقرب مركز أمني لديه.

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ذوو "حمد السوري" يناشدون البحث عنه بعد اختفائه منذ 48 ساعة بحفر الباطن
سبق

تبحث شرطة محافظة "حفر الباطن" عن شاب سوري الجنسية، يبلغ من العمر ١٥ عامًا؛ وذلك بعد أن اختفى يوم أمس الأول من منزل والده الواقع في حي المحمدية.

وروى والد الشاب المفقود "حمد مؤيد الحمود" لـ"سبق" تفاصيل اختفاء ابنه، وقال: ابني يعاني اعتلالات نفسية، وكان قد اختفى من منزلنا لوجهة غير معلومة.

وأضاف: أثناء خروجه من المنزل كان يرتدي ثوبًا لونه عسلي، وشماغًا. مناشدًا مَن يتعرف عليه التواصل على الرقم ٠٥٥٧٩٩٨٤٨٠، أو إبلاغ أقرب مركز أمني لديه.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:18 AM

ذوو "حمد السوري" يناشدون البحث عنه بعد اختفائه منذ 48 ساعة بحفر الباطن

والده لـ"سبق": ابني يعاني اعتلالات نفسية.. ويرتدي ثوبًا عسليًّا وشماغًا

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عمر السبيعي - حفر الباطن
10
33,610

تبحث شرطة محافظة "حفر الباطن" عن شاب سوري الجنسية، يبلغ من العمر ١٥ عامًا؛ وذلك بعد أن اختفى يوم أمس الأول من منزل والده الواقع في حي المحمدية.

وروى والد الشاب المفقود "حمد مؤيد الحمود" لـ"سبق" تفاصيل اختفاء ابنه، وقال: ابني يعاني اعتلالات نفسية، وكان قد اختفى من منزلنا لوجهة غير معلومة.

وأضاف: أثناء خروجه من المنزل كان يرتدي ثوبًا لونه عسلي، وشماغًا. مناشدًا مَن يتعرف عليه التواصل على الرقم ٠٥٥٧٩٩٨٤٨٠، أو إبلاغ أقرب مركز أمني لديه.

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200 مليون

26 ديسمبر
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