"مدني مكة" يُحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت من سحب ممطرة على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.