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فيديو الجليد الأسود.. لماذا عرّض رجل نفسه للدهس من 21 سيارة؟

يوم أصيبت السيارات والبشر بـ"الجنون"

على بقعة الجليد الأسود، يفقد السائقون السيطرة على سيارتهم، ويفقد البشر توزانهم، ويتحرك الجميع وكأنهم قد أصيبوا بالجنون، وهذا ما حدث على أحد الطرق السريعة قرب العاصمة الكورية الجنوبية (سيئول)، ودفع رجلًا إلى الوقوف على الطريق، لتحذير السيارات، مُعرّضًا نفسه للدهس من كل السيارات القادمة؛ حتى إنه نجا مرتين من سيارات كانت قريبة منه بشكل خطير.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فالجليد الأسود، طبَقة رقيقة من الجليد الزجاجي الشفاف، تتكون على أسفلت الطريق وتأخذ لونه الأسود؛ ولهذا لا يراها السائقون؛ فتصبح شديدة الخطورة بسبب الانزلاق وفَقد السيطرة على المركبات والتسبب في الحوادث.

وتضيف الصحيفة: الأسبوع الماضي، تكوّنت بقعة من الجليد الأسود على طريق دونج يانج بيونج السريع، بالقرب من سيئول.

والتقطت كاميرات السيارات على الطريق، لحظات مروعة لرجل وقف مُخاطرًا بحياته كي يُنذر السيارات؛ خاصة بعد تصادم أكثر من سيارة، وفي لحظات ظهرت سيارة فضية صغيرة وقد فَقَد السائق السيطرة عليها، وكاد يدهس الرجل الذي ابتعد مسافة قليلة لينجو بحياته، ويسقط على الأرض ليفاجأ بسيارة سوداء قادمة، ويبتعد بجسده الممدد على الأرض، ثم ينهض ليجري مبتعدًا عن سيارة بيضاء لتصطدم بعدة سيارات، وتأتي في نفس اللحظة سيارة رابعة لتصطدم بقوة بمؤخرة شاحنة متوقفة، ثم سيارة خامسة لتصطدم بكومة سيارات.

وأخيرًا يجري الرجل ليحتمي بسور بجوار الطريق، ونكتشف أن هناك امرأة ورجلًا قد وقفا يحتميان بجوار السور والشاحنة.

وقالت الصحيفة: تَسببت بقعة الجليد الأسود بتصادم 21 سيارة، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح خطيرة، بينهم امرأة عمرها 87 عامًا.

الجليد الأسود سيئول

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فيديو الجليد الأسود.. لماذا عرّض رجل نفسه للدهس من 21 سيارة؟
سبق

على بقعة الجليد الأسود، يفقد السائقون السيطرة على سيارتهم، ويفقد البشر توزانهم، ويتحرك الجميع وكأنهم قد أصيبوا بالجنون، وهذا ما حدث على أحد الطرق السريعة قرب العاصمة الكورية الجنوبية (سيئول)، ودفع رجلًا إلى الوقوف على الطريق، لتحذير السيارات، مُعرّضًا نفسه للدهس من كل السيارات القادمة؛ حتى إنه نجا مرتين من سيارات كانت قريبة منه بشكل خطير.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فالجليد الأسود، طبَقة رقيقة من الجليد الزجاجي الشفاف، تتكون على أسفلت الطريق وتأخذ لونه الأسود؛ ولهذا لا يراها السائقون؛ فتصبح شديدة الخطورة بسبب الانزلاق وفَقد السيطرة على المركبات والتسبب في الحوادث.

وتضيف الصحيفة: الأسبوع الماضي، تكوّنت بقعة من الجليد الأسود على طريق دونج يانج بيونج السريع، بالقرب من سيئول.

والتقطت كاميرات السيارات على الطريق، لحظات مروعة لرجل وقف مُخاطرًا بحياته كي يُنذر السيارات؛ خاصة بعد تصادم أكثر من سيارة، وفي لحظات ظهرت سيارة فضية صغيرة وقد فَقَد السائق السيطرة عليها، وكاد يدهس الرجل الذي ابتعد مسافة قليلة لينجو بحياته، ويسقط على الأرض ليفاجأ بسيارة سوداء قادمة، ويبتعد بجسده الممدد على الأرض، ثم ينهض ليجري مبتعدًا عن سيارة بيضاء لتصطدم بعدة سيارات، وتأتي في نفس اللحظة سيارة رابعة لتصطدم بقوة بمؤخرة شاحنة متوقفة، ثم سيارة خامسة لتصطدم بكومة سيارات.

وأخيرًا يجري الرجل ليحتمي بسور بجوار الطريق، ونكتشف أن هناك امرأة ورجلًا قد وقفا يحتميان بجوار السور والشاحنة.

وقالت الصحيفة: تَسببت بقعة الجليد الأسود بتصادم 21 سيارة، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح خطيرة، بينهم امرأة عمرها 87 عامًا.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:25 AM

فيديو الجليد الأسود.. لماذا عرّض رجل نفسه للدهس من 21 سيارة؟

يوم أصيبت السيارات والبشر بـ"الجنون"

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
21,278

على بقعة الجليد الأسود، يفقد السائقون السيطرة على سيارتهم، ويفقد البشر توزانهم، ويتحرك الجميع وكأنهم قد أصيبوا بالجنون، وهذا ما حدث على أحد الطرق السريعة قرب العاصمة الكورية الجنوبية (سيئول)، ودفع رجلًا إلى الوقوف على الطريق، لتحذير السيارات، مُعرّضًا نفسه للدهس من كل السيارات القادمة؛ حتى إنه نجا مرتين من سيارات كانت قريبة منه بشكل خطير.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فالجليد الأسود، طبَقة رقيقة من الجليد الزجاجي الشفاف، تتكون على أسفلت الطريق وتأخذ لونه الأسود؛ ولهذا لا يراها السائقون؛ فتصبح شديدة الخطورة بسبب الانزلاق وفَقد السيطرة على المركبات والتسبب في الحوادث.

وتضيف الصحيفة: الأسبوع الماضي، تكوّنت بقعة من الجليد الأسود على طريق دونج يانج بيونج السريع، بالقرب من سيئول.

والتقطت كاميرات السيارات على الطريق، لحظات مروعة لرجل وقف مُخاطرًا بحياته كي يُنذر السيارات؛ خاصة بعد تصادم أكثر من سيارة، وفي لحظات ظهرت سيارة فضية صغيرة وقد فَقَد السائق السيطرة عليها، وكاد يدهس الرجل الذي ابتعد مسافة قليلة لينجو بحياته، ويسقط على الأرض ليفاجأ بسيارة سوداء قادمة، ويبتعد بجسده الممدد على الأرض، ثم ينهض ليجري مبتعدًا عن سيارة بيضاء لتصطدم بعدة سيارات، وتأتي في نفس اللحظة سيارة رابعة لتصطدم بقوة بمؤخرة شاحنة متوقفة، ثم سيارة خامسة لتصطدم بكومة سيارات.

وأخيرًا يجري الرجل ليحتمي بسور بجوار الطريق، ونكتشف أن هناك امرأة ورجلًا قد وقفا يحتميان بجوار السور والشاحنة.

وقالت الصحيفة: تَسببت بقعة الجليد الأسود بتصادم 21 سيارة، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح خطيرة، بينهم امرأة عمرها 87 عامًا.

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