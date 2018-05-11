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"مسالخ سكاكا" تستقبل ما يزيد على 11 ألف رأس من الإبل والبقر والضأن والماعز

"الماجد" يهيب بالمواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية

كثفت المسالخ بمدينة سكاكا طاقتها الاستيعابية باستقبال ما يزيد على ١١ ألف رأس، تنوعت ما بين الإبل والبقر والضأن والماعز.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله الماجد أن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك بلغ ١١٠٧٩ رأسًا من الإبل والبقر والضأن والماعز، كان منها ٢٣٨ رأسًا من الإبل، و١٨٩ رأسًا من البقر، فيما بلغ عدد المذبوح من الضأن ٥٥٣٢ رأسًا، وعدد ما تم ذبحه من الماعز ٥١٢٠ رأسًا، كما تم إتلاف ١٢ ذبيحة كليًّا لعدم صلاحيتها، إضافة إلى ٨٧٠ إتلافًا جزئيًّا.

وأشار "الماجد" إلى أن إدارة صحة البيئة بالأمانة أتاحت لثمانية مطابخ مستوفية الاشتراطات الصحية مزاولة الذبح والسلخ مؤقتًا؛ وذلك لإضافة خيارات متعددة للأهالي، وتخفيف الإقبال على سوق المواشي خلال شهر رمضان المبارك في سياق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، مع رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالالتزام بارتداء أغطية الجهاز التنفسي "الكمامات"، والقفازات، وغطاء الرأس، وضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير، وتأمين المعقمات في أرجاء المسالخ، وتنظيف وتعقيم عربات النقل، والالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين، إضافة إلى الكشف البيطري قبل ذبح الأنعام لرفع معدلات الحماية الصحية، يسبقها رقابة على أعمال المسالخ يوميًّا، والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش بشكل دوري.

وأهاب "الماجد" بالمواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل مباشرة عبر خدمة العملاء (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.


سكاكا المسالخ شهر رمضان

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"مسالخ سكاكا" تستقبل ما يزيد على 11 ألف رأس من الإبل والبقر والضأن والماعز
سبق

كثفت المسالخ بمدينة سكاكا طاقتها الاستيعابية باستقبال ما يزيد على ١١ ألف رأس، تنوعت ما بين الإبل والبقر والضأن والماعز.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله الماجد أن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك بلغ ١١٠٧٩ رأسًا من الإبل والبقر والضأن والماعز، كان منها ٢٣٨ رأسًا من الإبل، و١٨٩ رأسًا من البقر، فيما بلغ عدد المذبوح من الضأن ٥٥٣٢ رأسًا، وعدد ما تم ذبحه من الماعز ٥١٢٠ رأسًا، كما تم إتلاف ١٢ ذبيحة كليًّا لعدم صلاحيتها، إضافة إلى ٨٧٠ إتلافًا جزئيًّا.

وأشار "الماجد" إلى أن إدارة صحة البيئة بالأمانة أتاحت لثمانية مطابخ مستوفية الاشتراطات الصحية مزاولة الذبح والسلخ مؤقتًا؛ وذلك لإضافة خيارات متعددة للأهالي، وتخفيف الإقبال على سوق المواشي خلال شهر رمضان المبارك في سياق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، مع رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالالتزام بارتداء أغطية الجهاز التنفسي "الكمامات"، والقفازات، وغطاء الرأس، وضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير، وتأمين المعقمات في أرجاء المسالخ، وتنظيف وتعقيم عربات النقل، والالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين، إضافة إلى الكشف البيطري قبل ذبح الأنعام لرفع معدلات الحماية الصحية، يسبقها رقابة على أعمال المسالخ يوميًّا، والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش بشكل دوري.

وأهاب "الماجد" بالمواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل مباشرة عبر خدمة العملاء (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.


11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:30 AM

"مسالخ سكاكا" تستقبل ما يزيد على 11 ألف رأس من الإبل والبقر والضأن والماعز

"الماجد" يهيب بالمواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية

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مهنا التميمي - الرياض
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كثفت المسالخ بمدينة سكاكا طاقتها الاستيعابية باستقبال ما يزيد على ١١ ألف رأس، تنوعت ما بين الإبل والبقر والضأن والماعز.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله الماجد أن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك بلغ ١١٠٧٩ رأسًا من الإبل والبقر والضأن والماعز، كان منها ٢٣٨ رأسًا من الإبل، و١٨٩ رأسًا من البقر، فيما بلغ عدد المذبوح من الضأن ٥٥٣٢ رأسًا، وعدد ما تم ذبحه من الماعز ٥١٢٠ رأسًا، كما تم إتلاف ١٢ ذبيحة كليًّا لعدم صلاحيتها، إضافة إلى ٨٧٠ إتلافًا جزئيًّا.

وأشار "الماجد" إلى أن إدارة صحة البيئة بالأمانة أتاحت لثمانية مطابخ مستوفية الاشتراطات الصحية مزاولة الذبح والسلخ مؤقتًا؛ وذلك لإضافة خيارات متعددة للأهالي، وتخفيف الإقبال على سوق المواشي خلال شهر رمضان المبارك في سياق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، مع رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالالتزام بارتداء أغطية الجهاز التنفسي "الكمامات"، والقفازات، وغطاء الرأس، وضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير، وتأمين المعقمات في أرجاء المسالخ، وتنظيف وتعقيم عربات النقل، والالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين، إضافة إلى الكشف البيطري قبل ذبح الأنعام لرفع معدلات الحماية الصحية، يسبقها رقابة على أعمال المسالخ يوميًّا، والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش بشكل دوري.

وأهاب "الماجد" بالمواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل مباشرة عبر خدمة العملاء (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.


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