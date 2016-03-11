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"كورونا" .. دولة إفريقية تسجل أول إصابة وأخرى أوروبية تعلن الوفاة الأولى

الفيروس لم يظهر حتى الآن على نطاق واسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أول إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الدول الإفريقية في جنوب الصحراء التي ظهر بها الفيروس إلى سبع دول.

وقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية إتيني لونجوندو: حالة الإصابة هي لمواطن بلجيكي زار الكونغو قبل عدة أيام، والسلطات فرضت حجراً صحياً على الشخص المصاب وعدد من مرافقيه.

ولم يظهر فيروس "كورونا"، حتى الآن، على نطاق واسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء، إذ جرى تسجيل عدد قليل من الحالات في نيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا والكاميرون وتوغو وبوركينا فاسو منذ فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، سجلت بلجيكا، اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك؛ في تصريح للصحفيين، اليوم، أن مريضاً يبلغ من العمر 90 عاماً تُوفي من جرّاء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل.

جمهورية الكونغو الديمقراطية فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" .. دولة إفريقية تسجل أول إصابة وأخرى أوروبية تعلن الوفاة الأولى
سبق

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أول إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الدول الإفريقية في جنوب الصحراء التي ظهر بها الفيروس إلى سبع دول.

وقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية إتيني لونجوندو: حالة الإصابة هي لمواطن بلجيكي زار الكونغو قبل عدة أيام، والسلطات فرضت حجراً صحياً على الشخص المصاب وعدد من مرافقيه.

ولم يظهر فيروس "كورونا"، حتى الآن، على نطاق واسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء، إذ جرى تسجيل عدد قليل من الحالات في نيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا والكاميرون وتوغو وبوركينا فاسو منذ فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، سجلت بلجيكا، اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك؛ في تصريح للصحفيين، اليوم، أن مريضاً يبلغ من العمر 90 عاماً تُوفي من جرّاء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:04 PM

"كورونا" .. دولة إفريقية تسجل أول إصابة وأخرى أوروبية تعلن الوفاة الأولى

الفيروس لم يظهر حتى الآن على نطاق واسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أول إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الدول الإفريقية في جنوب الصحراء التي ظهر بها الفيروس إلى سبع دول.

وقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية إتيني لونجوندو: حالة الإصابة هي لمواطن بلجيكي زار الكونغو قبل عدة أيام، والسلطات فرضت حجراً صحياً على الشخص المصاب وعدد من مرافقيه.

ولم يظهر فيروس "كورونا"، حتى الآن، على نطاق واسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء، إذ جرى تسجيل عدد قليل من الحالات في نيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا والكاميرون وتوغو وبوركينا فاسو منذ فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، سجلت بلجيكا، اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك؛ في تصريح للصحفيين، اليوم، أن مريضاً يبلغ من العمر 90 عاماً تُوفي من جرّاء الفيروس في أحد المستشفيات ببروكسل.

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