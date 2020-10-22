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في حي الرمال.. أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمدينة الرياض

ضمن استراتيجية التوسع والتطوير لتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها

دشّن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي الرمال بمدينة الرياض، وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح العثيم أن هذا الافتتاح يأتي نظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها حي الرمال بمدينة الرياض، وامتداداً لخطة الشركة المعلنة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها أسواق العثيم وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير الاحتياجات المختلفة للمتسوق من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق، ومشيراً إلى أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق وادي الساحل بحي الرمال بمدينة الرياض، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1721 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للأجهزة الذكية؛ للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

أسواق عبدالله العثيم

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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في حي الرمال.. أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمدينة الرياض
سبق

دشّن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي الرمال بمدينة الرياض، وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح العثيم أن هذا الافتتاح يأتي نظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها حي الرمال بمدينة الرياض، وامتداداً لخطة الشركة المعلنة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها أسواق العثيم وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير الاحتياجات المختلفة للمتسوق من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق، ومشيراً إلى أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق وادي الساحل بحي الرمال بمدينة الرياض، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1721 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للأجهزة الذكية؛ للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
11:28 AM

في حي الرمال.. أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمدينة الرياض

ضمن استراتيجية التوسع والتطوير لتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي الرمال بمدينة الرياض، وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح العثيم أن هذا الافتتاح يأتي نظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها حي الرمال بمدينة الرياض، وامتداداً لخطة الشركة المعلنة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها أسواق العثيم وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير الاحتياجات المختلفة للمتسوق من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق، ومشيراً إلى أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق وادي الساحل بحي الرمال بمدينة الرياض، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1721 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للأجهزة الذكية؛ للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

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